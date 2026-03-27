Tri ân danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh - người đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Nam Bộ

Các đại biểu thực hiện nghi thức Khởi công xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: TTXVN phát

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, sinh năm 1650 tại vùng đất thuộc xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị). Ông là danh tướng nổi tiếng văn võ song toàn, từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Chưởng cơ, Thống binh, Trấn phủ Dinh Bình Khương và được giao trọng trách kinh lược phương Nam. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông đã có những đóng góp to lớn khi thành lập phủ Gia Định, dựng các dinh Trấn Biên và Phiên Trấn, đặt nền móng hành chính đầu tiên cho vùng đất Nam Bộ ngày nay.

Năm 1700, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bình định biên cương, trên đường trở về Dinh Trấn Biên, ông đột ngột qua đời tại Tiền Giang. Linh cữu của ông ban đầu được an táng tại Cù Lao Phố (Đồng Nai), sau đó được cải táng về Thác Ro, thuộc xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình (nay thuộc xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị). Hiện nay, mộ và nhà thờ của ông đều được xếp hạng di tích lịch sử.

Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN phát

Dự án đầu tư xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh có tổng diện tích khoảng 9.929,1 m2, gồm hai khu vực chính. Khu vực A là phần mở rộng Nhà thờ hiện hữu với diện tích khoảng 2.714,6 m2, bao gồm các hạng mục như: Nhà tưởng niệm, Nhà trưng bày, Nhà đón tiếp, Nhà biện lễ, Nhà thủ từ, cổng Tam quan, cảnh quan sân vườn, cây xanh và tượng toàn thân Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh. Ngoài ra, dự án còn đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác dâng hương, tưởng niệm và nội thất cho các hạng mục công trình.

Khu vực B có diện tích khoảng 7.214,5 m2, gồm các hạng mục phụ trợ như: Chỉnh trang khuôn viên, tôn tạo mộ phu nhân Nguyễn Thị Duyên (hiệu bà Hưởng), xây dựng hồ bán nguyệt, hệ thống sân đường nội bộ, bãi đỗ xe và hàng rào khuôn viên. Tổng mức đầu tư của dự án là 45 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Đồng Nai, ngân sách tỉnh Quảng Trị và các nguồn vốn hợp pháp khác; dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng Nhà thờ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là chủ trương có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc. Đây cũng là sự tri ân đối với Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, bậc tiền nhân có nhiều công lao trong sự nghiệp mở cõi, dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Lê Minh Tuấn cho biết, việc đầu tư xây dựng công trình nhằm hình thành một không gian văn hóa, lịch sử tâm linh trang nghiêm, tạo điểm nhấn tiêu biểu cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh của tỉnh Quảng Trị, gắn kết với hệ thống di tích, danh thắng và các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, công trình sẽ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Quảng Trị, quê hương của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đến nhân dân cả nước, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.

Với vai trò chủ đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị khẳng định sẽ tổ chức thi công công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương nhằm hoàn thành công trình đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả lâu dài./.