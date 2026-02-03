Tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ; dâng hoa, dâng hương tri ân những hy sinh to lớn của thế hệ đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ biên cương Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đại biểu tỉnh Tây Ninh cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tại Lễ tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026). Ảnh: Minh Phú – TTXVN Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, buổi lễ diễn ra đúng dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hân hoan chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và đón Tết cổ truyền của dân tộc. Tự do, hòa bình mà nhân dân ta đang được thụ hưởng hôm nay là thành quả đánh đổi bằng máu xương của biết bao thế hệ, trong đó có các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ và rất nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu đó trong lòng đất mẹ hoặc trên đất nước bạn. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi, trân trọng những cống hiến to lớn ấy, không ngừng quan tâm, chăm lo công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân cần tiếp tục trân trọng, gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau lòng biết ơn thiêng liêng ấy, coi đó là trách nhiệm, là niềm tự hào để viết tiếp những trang sử vẻ vang của quê hương, đất nước. Ông Trần Minh Nay, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Tây Ninh phát biểu tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Cố vấn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ là không gian tâm linh thiêng liêng, “địa chỉ đỏ” của tỉnh, đang an táng và thờ phụng 3.669 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp bảo vệ biên giới Tây Nam và khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.



Phát huy truyền thống “hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”, trong năm 2025, tăng ni, phật tử tỉnh Tây Ninh đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người nghèo, người yếu thế; xây dựng nhà tình nghĩa, cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ y tế, giáo dục và xây dựng nông thôn mới, với tổng giá trị trên 134 tỷ đồng. Đây là những “nén tâm hương” thiết thực mà cộng đồng Phật giáo tỉnh kính dâng lên anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Tại buổi lễ, các đại biểu và nhân dân đã thành kính cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh về cõi an lành; cầu cho quốc thái dân an, đất nước hòa bình, nhân dân ấm no, hạnh phúc, quê hương Tây Ninh ngày càng phát triển bền vững, văn minh và giàu đẹp./.