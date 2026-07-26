Tri ân các Anh hùng liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin

Hoạt động thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2026) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu dành phút mặc niệm, dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương và cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ngành Giao bưu và Thông tin. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Tại lễ tưởng niệm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ. Bộ trưởng cho biết, trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc, thông tin liên lạc luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Chính phủ và các cơ quan cách mạng.

Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, cán bộ, chiến sĩ Giao bưu - Thông tin đã kiên cường bám trụ, không quản hiểm nguy, vượt rừng, băng suối, xuyên qua bom đạn để chuyển từng công văn, tài liệu, mệnh lệnh đến đúng nơi, đúng lúc; xây dựng, bảo vệ và duy trì các tuyến liên lạc trong mọi hoàn cảnh, giữ cho “mạch máu” thông tin của cách mạng luôn thông suốt, phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ và các cơ quan cách mạng trên các chiến trường.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, vĩnh viễn nằm lại giữa chiến trường, có người hy sinh giữa rừng sâu mà đồng đội chưa kịp đưa về hậu cứ. Máu của các Anh hùng liệt sĩ đã hòa vào đất, để những mệnh lệnh, chủ trương và thông tin từ hậu phương đến tiền tuyến được nối liền, góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ghi nhớ những đóng góp và sự hy sinh đó, năm 1985, ngành Bưu điện xây dựng Nghĩa trang liệt sĩ Giao bưu - Thông tin “R” tại xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh trước đây, nay thuộc xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Đây là nơi yên nghỉ của 250 liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin “R”, đồng thời trở thành một “địa chỉ đỏ”, nơi nhiều thế hệ cán bộ, người lao động của ngành và nhân dân cả nước tìm về tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống.

Những đóng góp đặc biệt của lực lượng Giao bưu - Thông tin đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Hai tập thể và hai cá nhân của lực lượng được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đó không chỉ là sự ghi nhận đối với những chiến công trong quá khứ, mà còn là niềm tự hào, tài sản tinh thần quý giá được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cùng đoàn công tác tìm hiểu những phương tiện, hiện vật gắn với hoạt động giao bưu, thông tin liên lạc trong thời kỳ kháng chiến. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Thay mặt Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Vũ Hải Quân, trân trọng tri ân những tình cảm thân thiết và sự giúp đỡ của nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các ban ngành, đoàn thể tỉnh Tây Ninh đã phối hợp chăm sóc, trông coi phần mộ của 250 liệt sỹ nằm tại Nghĩa trang liệt sỹ ngành Giao bưu và Thông tin “R” luôn khang trang, ấm áp, sáng, sạch và đẹp. Đây chính là sự tri ân, lòng tôn kính đối với sự hy sinh cao quý của các thế hệ cha anh đi trước. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh Tây Ninh và các cơ quan, đơn vị chăm sóc, gìn giữ Nghĩa trang liệt sĩ ngành Giao bưu - Thông tin "R" và Khu nhà Truyền thống Giao bưu - Thông tin, để các thế hệ cán bộ trong ngành luôn ghi nhớ sự hy sinh và truyền thống đáng tự hào của các thế hệ đi trước.



Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ quyết tâm kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng mà các thế hệ cha anh đã trao lại; tiếp tục phát huy truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình”, nỗ lực học tập, lao động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Hoạt động dâng hương, tưởng niệm tại Tây Ninh cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm đối với lịch sử cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; để sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng những nén hương trong những ngày kỷ niệm, mà tiếp tục được cụ thể hóa bằng trách nhiệm trong công việc, bằng những việc làm thiết thực chăm lo người có công và bằng quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu nhà truyền thống Căn cứ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Trung ương Cục miền Nam. Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Thông tin và Truyền thông trong những năm tháng kháng chiến; tham quan, tìm hiểu những hiện vật, kỷ vật gắn với quá trình chiến đấu, công tác của cán bộ, chiến sĩ Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc.

Dịp này, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trao tặng 20 bộ thiết bị STEM phục vụ học lập trình robotic cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Tân Lập và Trường Tiểu học Tân Lập, nhằm khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ, phát huy tư duy sáng tạo trong học sinh. Công đoàn Khoa học và Công nghệ Việt Nam trao 100 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng, hỗ trợ gia đình các cán bộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Bưu điện tỉnh Tây Ninh./.