Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm nay được tổ chức trang trọng với các nghi lễ truyền thống. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa cũng được tổ chức. Trong đó, không gian trưng bày, giới thiệu hình ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; quá trình thực hành, duy trì lễ giỗ qua các năm. Ngoài ra, người dân và du khách sẽ được trải nghiệm hoạt động khắc chìm, chấm men trên gốm; các nghệ nhân giới thiệu nghề gốm Biên Hòa, sự giao thoa giữa các giá trị văn hóa được hình thành trên vùng đất Đồng Nai.



Ban Quý tế Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai) thực hiện nghi lễ dâng hương trong lễ giỗ. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Năm 2025, Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Những năm qua, lễ giỗ được duy trì qua nhiều thế hệ, gắn với Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng mà còn là dịp để Đồng Nai quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị đặc sắc vùng đất gần 330 năm hình thành, phát triển.Ông Nguyễn Trung Cang, Trưởng Ban quý tế Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh cho biết, Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hằng năm không chỉ là hoạt động tưởng nhớ, tri ân bậc tiền nhân có công khai phá, mở mang vùng đất phương Nam mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhìn lại những giá trị lịch sử, văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Các nghi lễ truyền thống được thực hiện theo tập quán thực hành của cộng đồng, gửi gắm lòng thành kính, đạo lý uống nước nhớ nguồn và mong muốn gìn giữ, phát huy, lan tỏa giá trị văn hóa của vùng đất Đồng Nai.Mới đây, thành phố Đồng Nai đã gắn bảng tên đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh cho đại lộ dài hơn 15 km đi qua các phường: Long Hưng, Tam Phước và xã An Phước. Nhiều trường học cũng được đặt tên Nguyễn Hữu Cảnh nhằm nhắc nhớ công lao của bậc tiền nhân, thể hiện sự tri ân sâu sắc của nhân dân Đồng Nai đời đời nhớ ơn Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh.Năm 1698, Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu vào Nam kinh lược xứ Đàng Trong, lấy đất Đồng Nai lập phủ Gia Định gồm 2 huyện Phước Long dựng dinh Trấn Biên và huyện Tân Bình dựng dinh Phiên Trấn. Sau đó, Nguyễn Hữu Cảnh đã thu nạp, chiêu mộ thêm dân, khai khẩn ruộng đất, đặt đơn vị hành chính, chuẩn định thuế, lập bộ tịch đinh điền… tạo tiền đề quan trọng cho sự hình thành và phát triển vùng đất Đồng Nai - Gia Định xưa, chính thức hóa vùng đất này trên bản đồ quốc gia Đại Việt./.