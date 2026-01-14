Trên 5,88 triệu người nhận được quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi trao quà tặng của Đảng, Nhà nước nhân dịp năm mới 2026 cho người được thụ hưởng tại trụ sở UBND phường. Ảnh: Huyền Trang-TTXVN

Trong số những người nhận quà, nhận qua chuyển khoản là 2,36 triệu, chiếm 40,26% (qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID là 98.940 người, chiếm 1,68%; qua tài khoản hưởng phụ cấp, trợ cấp là 2,27 triệu người, chiếm 38,58%); nhận trực tiếp bằng tiền mặt là hơn 3,5 triệu người, chiếm 59,74%.



Việc tặng quà được triển khai đồng bộ, kịp thời trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, nhằm tri ân, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, trợ giúp kịp thời cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Các cơ quan nhà nước, nhất là cấp cơ sở đã nỗ lực “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm” trong những ngày cuối năm để kịp thời tặng quà cho các đối tượng đúng thời gian quy định.



Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thực tế triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Việc thực hiện tặng quà qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID là bước tiến quan trọng; song do hệ thống cơ sở dữ liệu thuộc Bộ Nội vụ, Bộ Y tế quản lý chưa tích hợp đầy đủ danh sách người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên việc tặng quà qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID còn thấp.



Thời gian tặng quà không nhiều trong khi số người được tặng quà lớn, nhiều đối tượng trùng lặp (một người thuộc 2 đối tượng trở lên, xác định đối tượng là người thờ cúng, người có công với cách mạng...) nên phải thực hiện rà soát, dẫn đến áp lực lớn cho cán bộ cơ sở khi lập danh sách cũng như tổ chức tặng quà.



Cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Trụ (Ninh Bình) phối hợp với các đồng chí trưởng thôn khẩn trưởng rà soát các đối tượng được nhận quà, đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Theo Nghị quyết 418/NQ-CP, đối tượng được Đảng, Nhà nước tặng quà gồm người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đối tượng hưu trí xã hội theo quy định tại Nghị định số 176/2025/NĐ-CP; bao gồm cả trẻ mồ côi, không nơi nương tựa hoặc trong các trại mồ côi. Mức quà tặng bằng tiền là 400.000 đồng/người.

Trên cơ sở Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2814/QĐ-TTg bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 34 tỉnh, thành phố hơn 2.513,9 tỷ đồng để thực hiện tặng quà cho người có công với cách mạng (trên 1,65 triệu người), đối tượng bảo trợ xã hội và hưu trí xã hội (trên 4,63 triệu người).



Để tổ chức triển khai tặng quà cho các đối tượng được thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm đơn giản, thuận lợi, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, Bộ Tài chính đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương hạch toán, kinh phí tặng quà và hướng dẫn Kho bạc Nhà nước khu vực triển khai tặng quà của Đảng, Nhà nước. Bộ Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương về đối tượng quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP./.