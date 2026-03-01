Trên 2.200 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026

Lực lượng học sinh, sinh viên tỉnh Điện Biên tham gia tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Trên 2.200 người tham ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026. Ảnh: Phan Quân - TTXVN

Các đại biểu tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026. Ảnh: Phan Quân - TTXVN



Phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh: Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao (27/3) và nhiều ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh Điện Biên năm 2026.



Để Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng cũ trang, trường học và các địa phương trong tỉnh tập trung tổ chức những sự kiện văn hóa, giao lưu thi đấu thể thao, du lịch hấp dẫn; tăng cường giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp mảnh đất, văn hóa và con người Điện Biên nhằm thu hút khách du lịch. Đặc biệt là, tham gia hưởng ứng Lễ hội Hoa Ban được tổ chức từ ngày 6 - 12/3/2026.



Sau Lễ phát động, các khối vận động viên đồng thanh hô vang khẩu hiệu của buổi lễ và tham gia chạy đồng hành với chiều dài 2km trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp. Sau hoạt động chạy đồng hành, các khối tham gia thi đấu thể thao với 2 bộ môn: Đẩy gậy và kéo co.



Sau những giây phút thi đấu sôi nổi, hào hứng và quyết tâm, các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc ở các nội dung thi đấu. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức trao nhiều giải thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, nhằm ghi nhận biểu dương những nỗ lực, sự đoàn kết, với tinh thần thể thao cao thượng của các vận động viên tham gia thi đấu thể dục thể thao vì tầm vóc người Việt Nam./.