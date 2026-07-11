Trao trên 200 triệu đồng quà tặng gia đình chính sách tại xã biên giới Thanh Thủy

Cục trưởng Cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ trao quà cho các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Thanh Thủy (Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Tại chương trình, Cục Hải quan đã trao tặng 42 phần quà cho 42 gia đình có công với cách mạng, thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã Thanh Thủy. Mỗi phần quà gồm 1 ti vi và 1 túi quà, với tổng trị giá trên 200 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh: Các hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ là dịp để cán bộ, công chức, người lao động ngành Hải quan bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; đồng thời động viên các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Cục Hải quan Việt Nam trao quà cho các gia đình chính sách, thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tại xã Thanh Thủy (Tuyên Quang). Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Trước đó, Đoàn công tác của Cục Hải quan đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Mặt trận Vị Xuyên trên Điểm cao 468, bày tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình là hoạt động thiết thực của Cục Hải quan hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần lan tỏa truyền thống đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng…/.