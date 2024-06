Trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho đồng bào Ca Dong ở huyện miền núi Bắc Trà My

Ngày 23/6, 102 hộ đồng bào người dân tộc Ca Dong có hoàn cảnh khó khăn ở Tổ đoàn kết số 1 và số 3, thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam đã nhận được nhiều phần quà có ý nghĩa để phát triển kinh tế, ổn định đời sống do các mạnh thường quân đến từ Đà Nẵng hỗ trợ.

Đoàn thiện nguyện tặng cờ Tổ quốc cho đồng bào dân tộc Ca Dong ở huyện Bắc Trà My.

Chương trình do Hội Outlander miền Trung Family do Trung tá Trần Hải Hoàng, Phó đội trưởng đội 3/P6/Cục CSGT làm trưởng đoàn và nhóm "Dang Tay" của bác sĩ Trịnh Minh Thế công tác tại bệnh viện C Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Tại đây, đoàn đã trao tặng các hộ dân nhiều phần quà ý nghĩa gồm nhiều loại dụng cụ lao động như máy cắt đa năng, xe rùa, cuốc, xẻng, rựa..., chăn màn, quần áo; sữa cho người già, người ốm và sách vở, bánh kẹo cho các cháu nhỏ. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng thêm 30 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với giá trị 500 nghìn/suất.

Nhiều phần quà có ý nghĩa như công cụ lao động, chăn màn, quần áo... được trao đến tay người dân.

Cũng nhân dịp này, đoàn cũng đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Tổ đoàn kết số 3. Việc các mạnh thường quân trao tặng và hỗ trợ nhiều phần quà ý nghĩa đã góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho đồng bào Ca Dong sinh sống lâu đời nơi vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Trao tặng nhiều phần quà gồm sách vở, bánh kẹo cho các cháu nhỏ người Ca Dong.

Được biết, từ nhiều năm nay, Hội Outlander miền Trung Family đã thực hiện được nhiều chương trình thiện nguyện có ý nghĩa nhằm giúp người dân còn nhiều khó khăn tại địa bàn các xã vùng sâu vùng xa ở miền Trung./.

Thực hiện: Thanh Hòa