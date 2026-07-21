Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Ngoại giao Áo, Đại sứ Áo tại Việt Nam Philipp Agathonos, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Áo Trần Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Áo - Việt Alfred Gerstel, các nguyên Đại sứ Áo tại Việt Nam qua các thời kỳ, cùng đông đảo bạn bè Áo và kiều bào.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Peter Jankowitsch và Hội Áo – Việt. Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng nhấn mạnh Huân chương Hữu nghị là biểu tượng về sự công nhận của Nhà nước Việt Nam đối với hơn 6 thập kỷ nỗ lực không ngừng nghỉ của ông Peter Jankowitsch vì quan hệ hai nước, đồng thời cũng thể hiện sự biết ơn sâu sắc và trân trọng của nhân dân Việt Nam dành cho ông.

Trên cương vị Ngoại trưởng Áo và là người bạn chân thành của Việt Nam, ông Peter Jankowitsch đã đồng hành cùng mục tiêu hòa bình, hợp tác đa phương và đoàn kết với các nước phương Nam toàn cầu; đồng thời luôn ủng hộ Việt Nam tại Liên hợp quốc và châu Âu. Là Chủ tịch Hội Áo – Việt (1998 - 2022), ông đã góp phần tăng cường quan hệ hai nước ở cả cấp nhà nước và nhân dân, hỗ trợ nhiều dự án nhân đạo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre.

Ông Peter Jankowitsch, Chủ tịch danh dự Hội Áo – Việt, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao và tập thể Hội Áo – Việt chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng và tập thể Hội Áo - Việt. Ảnh TTXVN phát

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng cũng chúc mừng Hội Áo – Việt kể từ khi thành lập năm 1976 đã đồng hành cùng nhân dân Việt Nam trong nỗ lực chống bao vây, cấm vận, thúc đẩy các dự án nhân đạo, hàn gắn vết thương chiến tranh, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin và trẻ em mồ côi ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng Sông Cửu Long. Nhiều thế hệ bạn bè Áo đã hết mình vì Việt Nam, đặc biệt có ông Georges Wächter (Hồ Chí Thọ) đã sống và làm việc suốt 10 năm để chống lại bệnh sốt hồi quy tại Việt Nam và là một trong số ít người nước ngoài là bạn thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.