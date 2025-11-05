Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho người bạn Nga của Việt Nam

Ông Anatoly Dmitrievich Artamonov cùng phu nhân nhận bằng Huân chương Hữu nghị của Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Trần Hải - PV TTXVN tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Hội đồng LB Nga Andreu Denisov, đại diện Bộ Ngoại giao Nga, Thống đốc tỉnh Kaluga Vladislav Shapsha cùng các thành viên Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính, đại diện các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, đông đảo bạn bè Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh việc Chủ tịch nước Việt Nam quyết định trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Anatoli Artamonov thể hiện sự trân trọng và ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ông trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kaluga và Việt Nam, qua đó góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga.

Khi còn là Thống đốc tỉnh Kaluga và trên cương vị hiện nay, ông Artamonov luôn quan tâm, tích cực ủng hộ và thúc đẩy triển khai dự án đầu tư của Tập đoàn TH - một trong những dự án trọng điểm của Việt Nam tại Nga - ngay từ những ngày đầu tiên. Dự án nhận được sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin, Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự hỗ trợ của các bộ ngành 2 nước, tỉnh Kaluga và Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, trở thành minh chứng sống động cho sự hợp tác hiệu quả, thực chất, cùng có lợi giữa hai nước trong giai đoạn mới.