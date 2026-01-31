Trao tặng hơn 1.000 phần quà Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn tại Ninh Bình

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành tặng hơn 1.000 suất quà "Tết Nhân ái" cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Chinh - TTXVN

Tại chương trình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành trao tặng trên 1.000 phần quà Tết, với tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng cho người khuyết tật, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tham gia các gian hàng “Tết Nhân ái”, người dân được lựa chọn hàng hóa thiết yếu với giá 0 đồng gồm: Áo rét, xà phòng, gạo, nước mắm, mì chính, bánh kẹo, đường, sữa, nước ngọt… cùng nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết như: Giao lưu văn nghệ, cắt tóc miễn phí, viết thư pháp, trò chơi dân gian…



Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình là một trong 10 điểm "Tết Nhân ái" cấp Trung ương được tổ chức trong cả nước năm 2026. Chương trình "Tết Nhân ái" năm nay dự kiến trao tặng hơn 1,5 triệu phần quà với tổng giá trị trên 800 tỷ đồng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế. Mỗi phần quà là một lời chúc, một sự sẻ chia và mong muốn để mùa xuân này bớt đi lo toan, thêm nhiều nụ cười và sự yên tâm. Một điểm mới rất ý nghĩa của năm nay là việc triển khai Tuần lễ "Tết Nhân ái" tại cấp xã – để nhân ái bắt đầu từ cộng đồng, từ những điều gần gũi nhất.

Phát biểu tại chương trình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng nhấn mạnh, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã và đang khẳng định rõ vai trò nòng cốt, chuyên trách trong hoạt động nhân đạo, là cầu nối tin cậy, giữa Đảng, Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Tết Nhân ái” là một sáng kiến giàu tính nhân văn, được tổ chức ngày càng bài bản, lan tỏa sâu rộng và có sức thuyết phục cao trong xã hội. Phong trào không chỉ mang lại những phần quà Tết thiết thực cho người dân mà còn góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc Việt Nam.

Ông Phạm Tất Thắng đề nghị, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Ninh Bình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân, mọi gia đình đều được đón Tết đầm ấm. Bên cạnh việc trao tặng quà Tết, cần tiếp tục chú trọng các hoạt động hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, nhất là tại những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, gắn các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế với việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, lan tỏa những câu chuyện nhân ái, cách làm hay trong phong trào “Tết Nhân ái”, để tinh thần sẻ chia, nghĩa tình ngày Tết được nhân lên trong cộng đồng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường sự đồng thuận xã hội./.

