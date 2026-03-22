Trao tặng hệ thống lọc nước năng lượng mặt trời cho người dân vùng hạn mặn

Người dân địa phương lấy nước sau khi qua hệ thống lọc được bàn giao. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN Tiếp nhận công trình, ông Phan Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Khánh Hòa cho biết, người dân trên địa bàn phường sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng thủy sản, nguồn nước sinh hoạt phụ thuộc lớn vào nước giếng khoan và nước mưa nên thường xuyên thiếu hụt vào mùa khô. Nguồn nước ngầm ngày càng nhiễm phèn, nhiễm mặn, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là tạo gánh nặng cho những hộ nghèo không có khả năng trang bị máy lọc cá nhân.



Ông Phan Văn Nghiêm khẳng định hệ thống máy lọc nước là công trình hết sức ý nghĩa và được nhân dân mong đợi. Dự án không chỉ giải quyết nhu cầu cấp thiết mà còn giúp phường nâng chất các tiêu chí đô thị văn minh, đạt tiêu chí về nước sạch ứng phó biến đổi khí hậu. Chính quyền địa phương cam kết sẽ thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch đầy đủ, góp phần nâng cao đời sống và làm giảm tỷ lệ bệnh tật liên quan đến nguồn nước không hợp vệ sinh.



Thực tế, những năm gần đây tại phường Khánh Hòa, tình trạng xâm nhập mặn xuất hiện sớm, lấn sâu và kéo dài vào mùa khô đã làm chất lượng nguồn nước thô suy giảm nghiêm trọng. Nhiều thời điểm độ mặn vượt ngưỡng, các trạm cấp nước buộc phải giảm công suất hoặc tạm ngưng hoạt động, dẫn đến thiếu nước sạch cục bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.



Là một trong những hộ dân trực tiếp thụ hưởng nguồn nước sạch từ dự án, chị Lý Thị Hal (người dân ấp No Tom, phường Khánh Hòa) không giấu được niềm vui. Gia đình chị thuộc diện khó khăn. Chị Hal nhớ lại những mùa khô trước, nguồn nước sinh hoạt ở khu vực này rất thất thường, thường xuyên cúp nước vài tiếng đồng hồ, những hộ ở sâu bên trong thậm chí phải chịu cảnh mất nước 2-3 ngày. Cả nhà chỉ biết trông chờ vào từng bồn nước sạch được chở từ nơi khác đến tiếp tế.



Phấn khởi hứng những dòng nước tinh khiết đầu tiên từ hệ thống, chị Hal bộc bạch: "Có nguồn nước sạch ổn định ngay tại địa phương thế này, tôi mừng lắm. Từ nay, bà con không còn lo sợ cảnh thiếu nước ăn uống mỗi độ hạn mặn về, sức khỏe của gia đình cũng sẽ được bảo đảm hơn. Nút thắt lớn nhất về nước sinh hoạt đã được tháo gỡ, gia đình tôi giờ đây an tâm hơn để tập trung mưu sinh, tích cóp vốn liếng để cuộc sống gia đình vơi bớt nhọc nhằn và có một tương lai tươi sáng hơn".



Theo ông Lee Leong Seng, Giám đốc Bộ phận Phát triển Bất động sản Nhà ở, Khối Bất động sản, Keppel Việt Nam, chương trình hướng đến mục tiêu lớn hơn là giúp người dân có cuộc sống tốt hơn, bảo vệ sức khỏe và đảm bảo rằng mỗi gia đình đều có thể tiếp cận nguồn nước an toàn, sạch và ổn định.



Ông Lee Leong Seng nhấn mạnh, hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn của Living Well đã được tích hợp các tấm pin năng lượng mặt trời để có thể vận hành ngay cả khi bị thiếu điện. Qua đó, đơn vị hy vọng bà con sẽ có nguồn nước sạch ổn định đặc biệt trong mùa khô.



Được chính thức triển khai từ năm 2022, "Living well" là chương trình tập trung vào các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cộng đồng tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và xâm nhập mặn.



Trong năm thứ 5 của chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 2 hệ thống máy lọc nước sử dụng năng lượng mặt trời cho nhân dân tại phường Khánh Hòa và xã Liêu Tú. Các hệ thống này có tổng công suất hơn 4,3 triệu lít nước sạch, giúp mang lại nguồn nước sinh hoạt ổn định cho hơn 68 nghìn người dân, đặc biệt là trong giai đoạn mùa khô hạn khắc nghiệt.



Tính đến nay, chương trình đã mang nguồn nước sạch đến với 157.000 người dân thuộc 11 xã tại 7 tỉnh, thành phố. Thông qua việc lắp đặt 11 hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn, chương trình đạt tổng công suất sản xuất lên tới 24 triệu lít nước sạch mỗi năm.



Việc tiếp tục mở rộng các hệ thống lọc nước tại Đồng bằng sông Cửu Long không chỉ cung cấp giải pháp cấp thiết mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của những chương trình hành động thiết thực. Qua đó, sự đồng hành chặt chẽ của các đối tác địa phương đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân./.

