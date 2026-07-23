Trao tặng di ảnh liệt sĩ đã phục dựng cho các gia đình liệt sĩ

Theo đó, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng nhóm phục dựng di ảnh liệt sĩ (Team Lee) đã trao 54 di ảnh liệt sĩ cho thân nhân, gia đình các liệt sĩ trên địa bàn Thành phố. Mỗi gia đình liệt sĩ được nhận 1 ảnh liệt sĩ đã được phục dựng, in và đóng khung, đảm bảo trang nghiêm, bền đẹp, phù hợp với không gian thờ cúng của gia đình; một file ảnh phục dựng dạng số và một phần quà tri ân.

Phút nghẹn ngào của thân nhân liệt sĩ đón nhận di ảnh liệt sĩ đã được phục dựng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Các ảnh liệt sĩ khác đã hoàn thành phục dựng trong đợt 1 lần này sẽ được cấp ủy, chính quyền địa phương của Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao cho thân nhân liệt sĩ trong các ngày 24, 25 và 26/7.



Chương trình trao các ảnh liệt sĩ đã được phục dựng đến thân nhân, gia đình liệt sĩ, góp phần lưu giữ hình ảnh, thông tin và ký ức về các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Bộ Tư lệnh Thành phố, Công an Thành phố, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân đối với thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng.



Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực của Thành phố Hồ Chí Minh triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027); qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của các thế hệ đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ./.



*Lấy mẫu sinh phẩm ADN hơn 1.500 thân nhân liệt sỹ



Sáng 23/7, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai Chương trình thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn. Chương trình được tổ chức đồng loạt tại 16 điểm thu nhận thuộc các khu vực trên địa bàn tỉnh. Tại điểm lấy mẫu ở phường Xuân Hương - Đà Lạt, hơn 100 thân nhân của các liệt sĩ đã có mặt từ sớm để tham gia lấy mẫu ADN theo hướng dẫn của ban tổ chức.



Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định, để chuẩn bị cho chương trình, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp Sở Nội vụ, các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ; chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm bảo đảm đúng quy trình, đúng đối tượng và đúng tiến độ. Mỗi mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận hôm nay không đơn thuần là một dữ liệu sinh học, mà còn là niềm tin, là hy vọng của mỗi gia đình ngày đêm mong ngóng người thân trở về. Mỗi dữ liệu ADN được bổ sung sẽ mở thêm một cơ hội để một liệt sĩ được xác định danh tính bằng những thành tựu của khoa học hiện đại.