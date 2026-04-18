Trao tặng danh hiệu “Công dân Danh dự thành phố Huế” cho một công dân Hàn Quốc

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, trao tặng Danh hiệu “Công dân Danh dự thành phố Huế" cho ông Kang Bong Jun. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang gửi lời chúc mừng đến ông Kang Bong Jung; đồng thời nhấn mạnh: Hơn 15 năm qua, ông Kang Bong Jun đã có nhiều đóng góp tích cực và hiệu quả, cùng thành phố Huế trên nhiều lĩnh vực như quy hoạch phát triển, thu hút hợp tác và hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, ông Kang Bong Jun đã cùng đồng hành, tham gia vào các dự án cộng đồng của thành phố Huế như: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế (2011-2024); xây dựng Quy hoạch chi tiết bờ sông Hương và quy hoạch đường đi bộ hai bên bờ sông Hương (2015-2017)... Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang, trao tặng Danh hiệu “Công dân Danh dự thành phố Huế" cho ông Kang Bong Jun. Ảnh: Nguyên Lý - TTXVN

Để quảng bá hình ảnh Huế đến với đông đảo du khách, ông Kang Bong Jun đã hỗ trợ và kết nối doanh nghiệp để tổ chức các chương trình như: Diễn đàn quốc tế hằng năm, biểu diễn di sản truyền thống Huế, Festival Nghề truyền thống Huế, Festival Âm nhạc quốc tế Huế, hỗ trợ chuyến bay charter từ Sân bay quốc tế Phú Bài đến Sân bay quốc tế Incheon (Hàn Quốc).

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, với tình cảm sâu sắc dành cho thành phố Huế, ông Kang Bong Jun đã quan tâm, thúc đẩy hợp tác phát triển công nghệ cao, thông qua việc mời doanh nghiệp công nghệ thông tin Hàn Quốc giảng dạy cho sinh viên Huế. Ngoài ra, ông còn tài trợ nhà vệ sinh hiện đại cho 100 hộ đồng bào dân tộc Cơ Tu; hỗ trợ hộ thu nhập thấp ở huyện A Lưới (cũ) và huyện Nam Đông (cũ) năm 2024, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, thiết thực vì cộng đồng. Thành phố Huế trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quý báu, thiết thực của ông Kang Bong Jun trong thời gian qua.

Bày tỏ xúc động khi được nhận danh hiệu “Công dân Danh dự thành phố Huế”, ông Kang Bong Jun khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Huế và các đối tác Hàn Quốc trên lĩnh vực quy hoạch đô thị, công nghệ cao, du lịch và phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng phát triển và hội nhập./.