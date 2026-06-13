Trao tặng bồn chứa nước ngọt hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển

Ban tổ chức đã trao trực tiếp 260 bồn chứa nước ngọt loại 1.000 lít/bồn cho các chủ tàu thuyền đánh bắt thủy sản xa bờ của phường Phú Yên, phường Tuy Hòa và trao tượng trưng cho lãnh đạo các địa phương ven biển như: các phường Hòa Hiệp, Xuân Đài, các xã Tuy An Đông, Tuy An Nam và Ô Loan để chuyển đến ngư dân. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 600 triệu đồng, được vận động từ Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk động viên ngư dân vươn khơi bám biển sau khi tặng bồn chứa nước ngọt. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Bà Đào Phạm Hoàng Quyên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk chia sẻ, sự đồng hành của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cũng như Báo Nông nghiệp và Môi trường đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, sẻ chia khó khăn với ngư dân trong tỉnh. Đây là lực lượng trực tiếp lao động sản xuất trên biển, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương; là những "cột mốc sống" góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thời gian qua, quá trình vươn khơi bám biển của ngư dân tỉnh Đắk Lắk còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, việc bảo đảm nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt trên tàu thuyền đang khai thác thủy sản luôn là nhu cầu thiết thực với ngư dân. Xuất phát từ thực tế đó, chương trình trao tặng bồn chứa nước ngọt được triển khai tại các xã, phường ven biển phía Đông, hỗ trợ ngư dân nâng cao điều kiện sinh hoạt, tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển lâu dài.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng bồn chứa nước ngọt cho ngư dân. Ảnh: Tường Quân - TTXVN

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 2.600 tàu thuyền đăng ký trên Hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia. Khoảng gần 3.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực thủy sản. Tổng sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh năm 2025 đạt hơn 70.000 tấn. Ngư dân ngày càng nâng cao trách nhiệm với nghề biển, thực hiện tốt các quy định về Chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)./.