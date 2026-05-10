Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cùng các đại biểu nhấn nút khai mạc Ngày hội. Ảnh: Đồng Thúy - TTXVN

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương, tỉnh Bắc Ninh cùng hơn 3.000 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.



Ngày hội là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 và triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân. Chương trình hướng tới mục tiêu tăng cường chăm sóc sức khỏe dự phòng, nâng cao chất lượng đời sống cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; từng bước bảo đảm người lao động được khám sức khỏe định kỳ, tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản, công bằng và chất lượng.



Tại ngày hội, hơn 3.000 công nhân, người lao động được đội ngũ y, bác sĩ khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Người lao động được khám nội tổng quát, khám chuyên khoa; thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, chụp X-quang; tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản; sàng lọc ung thư, đo mật độ xương; cấp phát thuốc miễn phí và nhận quà từ chương trình.



Điểm nhấn của ngày hội là các “Trạm trao khỏe” gồm: Trạm trao khỏe hô hấp, Trạm trao khỏe làn da và Trạm trao khỏe xương khớp. Tại đây, công nhân lao động được các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp tư vấn, thăm khám chuyên sâu về những bệnh lý thường gặp như bệnh hô hấp, đau nhức xương khớp, lão hóa da sớm, sỏi tiết niệu… Đây là các vấn đề sức khỏe dễ phát sinh trong quá trình lao động với cường độ cao, môi trường làm việc đặc thù và thiếu điều kiện chăm sóc sức khỏe định kỳ.



Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chương trình “Trao sức khỏe công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, việc khám sàng lọc, khám chuyên sâu cho người lao động được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động.



Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, chương trình được triển khai với 3 mục tiêu chính gồm: Nâng cao nhận thức về phòng bệnh hơn chữa bệnh, xây dựng lối sống lành mạnh; coi sức khỏe người lao động là trung tâm của quá trình phát triển; đồng thời huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong chăm sóc sức khỏe công nhân. Riêng tại Bắc Ninh, chương trình dự kiến khám sức khỏe cho khoảng 10.000 công nhân lao động. Sau ngày hội, các hoạt động khám sức khỏe sẽ tiếp tục được triển khai tại khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.



Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm, đây là hoạt động thí điểm nhằm hướng tới mục tiêu mọi người dân, trong đó có công nhân lao động, được khám sức khỏe định kỳ miễn phí mỗi năm một lần. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến hỗ trợ tối đa 500 nghìn đồng/năm đối với công nhân cần khám chuyên sâu, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp để chăm lo tốt hơn cho sức khỏe người lao động.



Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp phát triển năng động hàng đầu cả nước với hơn 800.000 công nhân lao động, trong đó có trên 600.000 đoàn viên công đoàn. Để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe công nhân lao động, tỉnh cam kết tiếp tục coi việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe người lao động là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; quyết tâm cùng cả nước hoàn thành mục tiêu 50% đối tượng được khám sức khỏe miễn phí định kỳ trong quý II/2026 theo tinh thần Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tỉnh tiếp tục đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến tận nhà máy, khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân; đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội với mục tiêu hoàn thành hơn 20.000 căn trong năm 2026; phát triển đồng bộ thiết chế công đoàn, hệ thống y tế cơ sở cùng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân lao động. Bắc Ninh cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động về vai trò của công tác chăm sóc sức khỏe công nhân; coi đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững doanh nghiệp.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 110 phần quà tặng công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt.



Sau chương trình, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi thăm tặng quà cho công nhân lao động đang điều trị ung thư tại Bệnh viên ung bướu tỉnh Bắc Ninh và khu nhà trọ tại Tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh./.