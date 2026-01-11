Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Đại tá Nguyễn Minh Quí, Phó Chỉ huy trưởng kiêm TMT Bộ CHQS tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường. Ảnh: Phú Quang/TXVN phát.

Tại Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết quy định chế độ cấp phát và sử dụng trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Cán bộ điều tra và Giấy chứng minh Kiểm sát viên; Nghị quyết quy định số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự.

Đại tá Võ Thành Lê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường. Ảnh: Phú Quang/TTXVN phát

Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2025./.