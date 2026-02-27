Trao quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Trung Phi

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.

Đợt triển khai lần này, Trung tá Nguyễn Hoàng Long, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ, khoa Trinh sát, Học viện Quốc phòng, được cử thay thế Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu Tình báo (SO ISR) tại phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi).

Trải qua quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của Liên hợp quốc, với nền tảng vững vàng, được đào tạo bài bản về Tham mưu tình báo và đã hoàn thành đầy đủ các khóa huấn luyện tiền triển khai, Trung tá Nguyễn Hoàng Long có thể đảm nhiệm tốt vị trí công tác, sẵn sàng thay thế các đồng chí đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ MINUSCA.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng), để làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự thay thế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã tuyển chọn cán bộ đảm bảo đáp ứng về năng lực chuyên môn, trình độ quân sự, huấn luyện, có sức khỏe tốt và đào tạo kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ.

Trung tá Nguyễn Hoàng Long đã hoàn thành các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc, gồm: Khóa huấn luyện Tiền triển khai (từ tháng 9-12/2024) và khóa tập huấn lái xe 2 cầu (tháng 11/2024), tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam; khóa tập huấn Sĩ quan tham mưu Liên hợp quốc (tháng 2/2025, tại Hàn Quốc); khóa tập huấn Tiếp cận về Giới trong hoạt động gìn giữ hòa bình (tháng 6/2025, tại Hoa Kỳ); khóa tập huấn Quan hệ công chúng (tháng 9/2025, tại Indonesia); Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025)...

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Trung tá Nguyễn Hoàng Long chú ý bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm kỳ công tác; luôn nhạy bén, nắm chắc tình hình để có những thông tin, tham mưu định hướng đúng; quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội cũng như quy định của Liên hợp quốc, của phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Kế thừa truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng lưu ý Trung tá Nguyễn Hoàng Long giữ gìn tác phong, lời nói và hành động chuẩn mực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, qua đó lan tỏa được những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, của "Bộ đội Cụ Hồ", cũng như hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam đến với người dân, chính quyền nước sở tại, đồng nghiệp và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam duy trì hiệu quả lực lượng đang triển khai luân phiên, thay thế; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ huy, chỉ đạo và điều hành toàn bộ lực lượng ngoài địa bàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quyết định cho trung tá Nguyễn Hoàng Long. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Trung tá Nguyễn Hoàng Long cho biết, trước khi được triển khai tại phái bộ, đồng chí đã xây dựng kế hoạch nhiệm kỳ, được Thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phê duyệt. Qua đó, Trung tá Nguyễn Hoàng Long đã quán triệt, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của vị trí đảm nhiệm.

Nhằm nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, đồng chí đã chủ động học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, trao đổi với sĩ quan tiền nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nắm kiến thức, kỹ năng thực tiễn của vị trí đảm nhiệm; tham dự các khóa huấn luyện đầu vào tại phái bộ cho các sĩ quan mới triển khai.

Sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi với tâm thế phấn khởi và quyết tâm cao nhất, Trung tá Nguyễn Hoàng Long khẳng định sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Liên hợp quốc và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đồng thời, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và nước sở tại, kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc; thường xuyên nghiên cứu, đánh giá tình hình để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn; xử trí kịp thời các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, trang bị.../.