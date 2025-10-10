Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành của Việt Nam về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì Lễ trao Quyết định. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ đợt này là Thiếu tá Lê Vinh Hoàng (Đại đội trưởng, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh), thay thế Đại úy Chu Tuấn Linh, đảm nhiệm vị trí sĩ quan Quan sát viên quân sự tại phái bộ UNMISS, Cộng hòa Nam Sudan. Thiếu tá Lê Vinh Hoàng đã từng được triển khai tại phái bộ Cộng hòa Trung phi (MINUSCA), nhiệm kỳ một năm (2022-2023), trên cương vị sĩ quan Phân tích thông tin tình báo và tham gia nhiều khóa huấn luyện về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trước khi được triển khai tại phái bộ, cá nhân Thiếu tá Lê Vinh Hoàng đã xây dựng kế hoạch công tác, được Thủ trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phê duyệt. Qua đó, Thiếu tá Lê Vinh Hoàng đã quán triệt, nắm vững chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của vị trí đảm nhiệm. Để nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Hoàng đã chủ động học hỏi kinh nghiệm của các đồng nghiệp, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nắm kiến thức, kỹ năng thực tiễn của vị trí đảm nhiệm; sẵn sàng tham dự các khóa huấn luyện đầu vào tại phái bộ cho các sĩ quan mới triển khai.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã làm tốt công tác chuẩn bị, huấn luyện và tạo nguồn nhân lực cho nhiệm vụ quan trọng này.

Bày tỏ tin tưởng Thiếu tá Lê Vinh Hoàng sẽ phát huy bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm cao nhất để vượt qua những khó khăn tại địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu đồng chí quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước và kỷ luật Quân đội cũng như quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt nhiệm kỳ công tác; phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động học hỏi và hợp tác với đồng nghiệp quốc tế, tự tin thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn.

Với những kinh nghiệm đã được đúc rút trước đó qua nhiệm kỳ công tác tại phái bộ Cộng hòa Trung Phi của Thiếu tá Lê Vinh Hoàng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Thiếu tá Hoàng sẽ vận dụng tốt để có thể bắt tay ngay vào công việc tại phái bộ tại Nam Sudan.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, vừa qua, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và Đội Công binh số 4 đã lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần mở rộng số lượng, chất lượng của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam, nâng lên thành hơn 1.300 lượt sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp được Bộ Quốc phòng triển khai theo cả hình thức cá nhân và đơn vị.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến hy vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều cá nhân, đơn vị ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục được triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, nhất là tham gia vào các cương vị, vị trí cấp cao tại phái bộ và Trụ sở Liên hợp quốc, qua đó nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được giao và nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Lê Vinh Hoàng khẳng định đã sẵn sàng lên đường với tâm thế phấn khởi và quyết tâm cao nhất; đồng thời khẳng định sẽ giữ gìn đoàn kết nội bộ và đoàn kết quốc tế, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Liên hợp quốc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó.

Cùng với đó, Thiếu tá Lê Vinh Hoàng cho biết sẽ thường xuyên nghiên cứu, đánh giá tình hình để chủ động bảo đảm an ninh, an toàn và xử trí kịp thời các tình huống khi thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị; tăng cường công tác truyền thông, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, nhân văn, yêu chuộng hòa bình và phẩm chất cao quý "Bộ đội Cụ Hồ" đến với bạn bè, đồng nghiệp quốc tế./.