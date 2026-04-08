Trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Thường trực Thành ủy Hà Nội…



Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo Quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng Bộ Chính phủ, nhiệm kỳ 2020-2025. Bộ Chính trị phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.



Tại hội nghị, trao quyết định và tặng hoa cho tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội tham gia Ban Bí thư và giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; điều động, phân công, chỉ định đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Bí thư Thành uỷ Hà Nội.



Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng đồng chí Trần Đức Thắng nhận trọng trách mới; đồng thời cho biết Bộ Chính trị đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng và tâm huyết của đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đối với thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua. Thường trực Ban Bí thư đề nghị đồng chí Nguyễn Duy Ngọc tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình để Thủ đô ngày càng phát triển, xứng đáng là trái tim của cả nước. Đồng chí cũng đề nghị đồng chí Trần Đức Thắng, trên cơ sở những thành quả, cống hiến của các thế hệ đi trước tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm, năng lực, sở trường công tác để cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, đồng chí Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị tin tưởng giao trọng trách mới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản cũng có không ít khó khăn, thách thức. Hà Nội đang tập trung quyết liệt cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu qủa chất lượng, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tập trung đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục là địa phương gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp.

Bộ Chính trị đề nghị các đồng chí trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ và các cơ quan, ban, ngành của thành phố Hà Nội đồng hành, phối hợp chặt chẽ, chia sẻ, ủng hộ có hiệu quả để đồng chí Trần Đức Thắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc, đảm bảo hoạt động theo đúng quy định, quy chế, tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố Hà Nội thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện.



“Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và cá nhân đồng chí Trần Đức Thắng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ Thủ đô Anh hùng, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.



* Khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt, lan tỏa



Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, nhận nhiệm vụ người đứng đầu Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thủ đô văn hiến - anh hùng, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước là vinh dự to lớn đối với đồng chí; đồng thời là trọng trách trước Đảng, Nhà nước trong bối cảnh Thủ đô đang vươn mình phát triển với tư duy mới và tầm nhìn xa.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” vừa được ban hành ngày 17/3/2026 là tâm huyết và kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với sự phát triển của Hà Nội; Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ mở ra cánh cửa lớn cho Thủ đô bứt phá khi được trao quyền bằng các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội; Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã định hình tương lai của một đại đô thị xứng tầm thành phố toàn cầu, tiêu biểu trên thế giới.



Bên cạnh đó, những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đạt được trong nhiều nhiệm kỳ qua, đặc biệt là những bước chuyển mình mạnh mẽ, bứt phá từ những tháng cuối năm 2025 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo đà, tạo thế và tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh, bền vững của Thủ đô.



Đồng chí tân Bí thư Thành uỷ Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh về ba lời hứa:

Thứ nhất: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, năng động, sáng tạo, không ngừng vun đắp, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; xác định sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vì sự nghiệp chung trong tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là hạt nhân, mạch nguồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển, xứng đáng với vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của Thủ đô.

Thứ hai: Kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, tận dụng thời cơ và không gian phát triển mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt kết quả cao nhất; đồng thời đảm bảo tính bền vững, hài hòa, cân bằng giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường. Tiếp tục xác lập mô hình tăng trưởng mới, khẳng định vai trò Thủ đô tiên phong, đi trước mở đường, dẫn dắt, lan tỏa phát triển vùng Thủ đô, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Thứ ba: Trên cương vị công tác mới, sẽ không ngừng học hỏi đồng nghiệp để nhanh chóng tiếp cận công việc; sẽ gương mẫu, cầu thị, khách quan, tận tâm vì sự phát triển của Thủ đô. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng “kiến tạo – phục vụ”; lấy sự hài lòng, niềm tin, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an của Nhân dân Thủ đô làm thước đo quan trọng nhất.

Đồng chí Trần Đức Thắng cho biết, ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, đồng chí nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Thường trực Ban Bí thư để cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy cụ thể hóa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến, anh hùng, với niềm tin, khát vọng, sự quyết tâm đồng lòng của toàn Đảng bộ Thành phố trong kỷ nguyên mới, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô chắc chắn sẽ hoàn thành mục tiêu phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.



Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Đức Thắng được Bộ Chính trị tin tưởng phân công nhiệm vụ mới. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, ngay sau Hội nghị, đồng chí Trần Đức Thắng có thể bắt tay vào công việc, tiếp nối liên tục, không có khoảng trống.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nêu rõ mong muốn là công việc phải tốt hơn, Hà Nội phải phát triển nhanh hơn, tốt hơn, xứng đáng với vị thế của Thủ đô, niềm tin của nhân dân, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ trăn trở, rời cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội khi nhiều công việc đang được triển khai, đặt nền móng, nhiều chủ trương đã hình thành, đã khởi động nhưng cần thêm thời gian, sự kiên trì và để thực sự đi vào cuộc sống; viên chức Hà Nội còn nhiều vấn đề lớn phải làm, nhiều vấn đề khó chưa có tiền lệ, nhiều vấn đề không thể giải quyết một sớm một chiều nhưng lại liên quan trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của nhân dân... Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, quãng thời gian công tác tại Hà Nội tuy không dài nhưng đối với đồng chí là khoảng thời gian rất đặc biệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với sự giúp đỡ của Quốc hội, Chính phủ, trên cơ sở kế thừa kết quả những thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã gây dựng, đã cùng định hình 3 trụ cột phát triển Thủ đô với tầm nhìn mới xác định 4 trục trách nhiệm công việc xuyên suốt bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trên một số lĩnh vực. Đồng chí nêu rõ, kết quả đó là công sức trí tuệ và sự nỗ lực của cả tập thể và nhân dân Thủ đô… Đồng chí cho biết, trong thời gian công tác trên cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội, điều trân trọng nhất là tinh thần làm việc, tinh thần trách nhiệm, khí thế chuyển động, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được khơi dậy và lan toả. Khi những chuyển biến đó được nhân dân ghi nhận thì đó chính là phần thưởng lớn nhất cho tất cả chúng ta.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của tân Bí thư Thành uỷ Trần Đức Thắng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, đổi mới, Thủ đô sẽ tiếp tục duy trì vị thế, phát triển mạnh mẽ hơn nữa như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ chiều 30/3/2026.

“Tôi mong rằng những việc chúng ta đã cùng nhau khởi động sẽ tiếp tục làm tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn vì người dân, vì tương lai Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh; đồng thời cho biết trên cương vị công tác mới, đồng chí vẫn luôn xác định trách nhiệm với Hà Nội, luôn dõi theo, đồng hành vì sự phát triển của Thủ đô.

Tại Hội nghị, nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ được xuyên suốt và liên tục, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội và đồng chí Trần Đức Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội thực hiện nghi thức ký biên bản bàn giao nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội./.