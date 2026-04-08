Trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Trung ương và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, phân công tham gia Ban Bí thư khóa XIV và bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị nội bộ Trung ương; Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.



Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc và đồng chí Nguyễn Hải Ninh là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có năng lực công tác nổi trội, tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Hai đồng chí đều trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng ở cả Trung ương và địa phương, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú, toàn diện. Trong quá trình công tác, các đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại những dấu ấn rõ nét bằng những sản phẩm, kết quả cụ thể, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới cho các đồng chí trong thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng hiện nay.



Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao, mục tiêu rất lớn mà Đại hội XIV đã xác định; nhiệm vụ đặt ra đối với các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng là rất nặng nề, quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai đồng chí bắt tay ngay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ và có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; bảo đảm chất lượng công tác tham mưu chiến lược, công tác tổ chức xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tình hình mới.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm các mục tiêu, định hướng lớn được cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch và thực hiện quyết liệt, mang lại kết quả thực chất. Trước mắt là triển khai các chủ trương, quyết sách đã được Hội nghị Trung ương 2 thông qua; đồng thời, chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chuẩn bị nội dung các Hội nghị Trung ương với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tính chiến lược và tính khả thi.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, tiếp tục xây dựng Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; thực sự là những cơ quan kiểu mẫu về tổ chức, về kỷ luật, về chất lượng tham mưu trong hệ thống chính trị; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; giữ nghiêm các nguyên tắc của Đảng; phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; bảo đảm mọi quyết định đều khách quan, công tâm, vì lợi ích chung.



Hai cơ quan tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa với nhau và với các ban, bộ, ngành, địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương được triển khai thông suốt, đồng bộ, hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong toàn bộ hoạt động của 2 cơ quan, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, công tác tổ chức theo hướng nhanh hơn, chính xác hơn, kịp thời hơn và hiệu quả hơn.



Ban Tổ chức Trung ương cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các hệ thống dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, kết nối liên thông, đồng bộ trong hệ thống chính trị; số hóa hồ sơ cán bộ, quản lý dữ liệu cán bộ một cách khoa học, chặt chẽ, an toàn, phục vụ hiệu quả công tác đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ.



Văn phòng Trung ương Đảng cần đẩy nhanh xây dựng hệ thống điều hành, xử lý công việc thông minh, nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, dự báo, bảo đảm phục vụ kịp thời, chính xác hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương.



Công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác tham mưu, phục vụ Trung ương là những công việc rất hệ trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong rằng, trên cương vị mới, hai đồng chí sẽ luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh; không ngừng học hỏi, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; cùng tập thể lãnh đạo hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng, với kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, hai đồng chí sẽ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ của hai cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội XIV đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.



Thay mặt các đồng chí được phân công, bổ nhiệm, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Đảng, trước nhân dân và trước yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.



Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Trong đó, Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng là 2 cơ quan có bề dày truyền thống, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đã dày công xây dựng, vun đắp nền tảng để hai cơ quan luôn hoàn thành tốt trọng trách được Đảng giao phó.



Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị công bố quyết định hôm nay; cùng với những yêu cầu và chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư qua các buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng trong thời gian qua. Xác định đây là “kim chỉ nam” cho hoạt động của 2 cơ quan trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trên cương vị công tác mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc khẳng định nỗ lực, cố gắng cống hiến hết mình, tận tâm, tận lực, cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của hai cơ quan đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất, phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành tốt trọng trách được Đảng giao phó; luôn giữ vững nguyên tắc; trách nhiệm, kỷ cương, công tâm, khách quan, thận trọng; đặt lợi ích chung của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết.



Để hoàn thành tốt trọng trách được giao, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng lòng, chung sức của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, để cùng nhau đồng hành, cùng nhau nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng được giao, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu cao cả của dân tộc trong kỷ nguyên mới.



Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, ngày sinh: 27/8/1964; ngày vào Đảng: 02/11/1986; quê quán: xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí là, Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XIII (từ 1/2025), XIV; Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XIII (8/2024 - 11/2025); Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIII, XIV; Bí thư Thành ủy Hà Nội (từ 11/2025); Đại biểu Quốc hội Khóa XVI; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Quản lý hành chính Luật.



Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, ngày sinh: 24/1/1976; ngày vào Đảng: 06/03/1998; quê quán: tỉnh Hưng Yên. Đồng chí là, Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ (từ 1/2025); Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật./.