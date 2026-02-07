Trao quyền và bảo vệ nữ quân nhân trong kỷ nguyên số

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Hội thảo do Ban Phụ nữ Quân đội, Cơ quan Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng Việt Nam và Cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), với sự hỗ trợ của Chương trình Hợp tác huấn luyện quân sự (MTCP) thuộc Bộ Quốc phòng Canada, phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, những năm qua, Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong thúc đẩy bình đẳng giới và triển khai Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh. Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, phụ nữ là bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang, có nhiều đóng góp to lớn trên các lĩnh vực. Đặc biệt, nữ quân nhân Việt Nam đã trực tiếp tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, đảm nhiệm những vị trí đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn, bản lĩnh, kỷ luật và khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia. Thực tiễn đó khẳng định phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế.

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội. Trong tiến trình chuyển đổi số, Bộ Quốc phòng đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, trong đó có đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, gắn nâng cao năng lực số với bảo đảm an toàn, kỷ luật và hiệu quả công tác, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị, các đại biểu dự Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung trọng tâm, trong đó làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với việc nâng cao năng lực số cho phụ nữ Quân đội trong từng lĩnh vực công tác, nhất là trong đối ngoại quốc phòng, gìn giữ hòa bình và hợp tác quốc tế; nhận diện đầy đủ các nguy cơ, rủi ro về an ninh, an toàn trong môi trường số; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về xây dựng cơ chế, chính sách và môi trường làm việc an toàn cho phụ nữ trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, các đại biểu đề xuất giải pháp khả thi nhằm tăng cường sự tham gia thực chất và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong các hoạt động vì hòa bình, an ninh; thúc đẩy lồng ghép vấn đề giới trong hoạch định chính sách, chương trình và kế hoạch hành động cụ thể.

Các đại biểu phụ nữ Quân đội dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng ban Phụ nữ Quân đội cho biết, Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới, thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong Quân đội giai đoạn 2026 - 2030 đã được triển khai sâu rộng tới gần 800 Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong toàn quân. Trong đó, xác định phụ nữ Quân đội không chỉ là đối tượng được quan tâm, bảo vệ mà trước hết và quan trọng hơn là chủ thể tham gia, chủ thể kiến tạo và chủ thể đóng góp cho hòa bình và an ninh. Năng lực số của phụ nữ Quân đội, khả năng làm việc an toàn trong môi trường số và sự tham gia có ý nghĩa của phụ nữ Quân đội trong các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh là vấn đề quan trọng cần được quan tâm nghiên cứu, thực hành bằng các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

"Hội thảo là nơi kết nối kinh nghiệm quốc gia với kinh nghiệm quốc tế. Những chia sẻ từ các đối tác như, Canada, Australia, Nhật Bản và các tổ chức Liên hợp quốc không chỉ giúp Việt Nam học hỏi mô hình, cách làm, mà còn giúp chúng ta đặt mình trong bức tranh chung của thế giới, nhận diện rõ hơn những thách thức mang tính toàn cầu, từ đó, lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện, thể chế và văn hóa của Việt Nam", Trưởng ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh.

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng Đại diện Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Bà Caroline Nyamayemombe, Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam nêu rõ, trao quyền và bảo vệ nữ quân nhân trong kỷ nguyên kỹ thuật số không chỉ là việc bảo vệ các quyền cơ bản của phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng mà còn là sự sẵn sàng hoạt động, thích ứng và đẩy mạnh lợi thế chiến lược và an ninh số của quốc gia. Việc đảm bảo phụ nữ có các kỹ năng, cơ chế bảo vệ và cơ hội lãnh đạo cần thiết rất quan trọng trong việc củng cố lực lượng vũ trang và nâng cao hiệu quả của công tác quốc phòng, an ninh bền vững.

Trung tá Paul Payne, Tùy viên quân sự Canada tại Việt Nam phát biểu. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Chia sẻ tại Hội thảo, đại diện Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Trung tá Paul Payne, Tùy viên Quốc phòng Canada tại Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ quan hệ đối tác lâu dài với Việt Nam, Canada hỗ trợ huấn luyện gìn giữ hòa bình, tăng cường năng lực có lồng ghép giới, cùng các ưu tiên mới như, an ninh số cho nữ quân nhân. Thông qua các chương trình hợp tác huấn luyện quân sự, giảng viên và chuyên gia Canada góp phần nâng cao năng lực của Việt Nam trong chuẩn bị và triển khai nữ quân nhân tham gia gìn giữ hòa bình, lồng ghép góc nhìn giới trong hoạt động quân sự và tăng cường bảo vệ nữ quân nhân trước các rủi ro an ninh mạng. Điều này thể hiện cam kết của Canada đối với hợp tác thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả, tính bao trùm và an toàn của các hoạt động gìn giữ hòa bình trên toàn cầu.

Tùy viên quân sự các nước dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Với 3 phiên thảo luận, Hội thảo góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam là một quốc gia thành viên tích cực, có trách nhiệm trong thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc; làm rõ yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa chuyển đổi số, bình đẳng giới và mục tiêu vì hòa bình, an ninh của mỗi quốc gia, dân tộc và cộng đồng quốc tế, coi đây là một bộ phận quan trọng trong xây dựng Quân đội hiện đại, nhân văn, hội nhập quốc tế.

Hội thảo cũng tạo nền tảng đối thoại, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế; từng bước chuẩn hóa cách tiếp cận, nâng cao năng lực số, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội; tăng cường khả năng tham gia có ý nghĩa của phụ nữ Quân đội vào các hoạt động như gìn giữ hòa bình, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo trong nước và quốc tế... trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu./.