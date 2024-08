Trao quà và thư chúc mừng tới chiến sĩ vì hòa bình Madeleine Riffaud nhân kỷ niệm 100 tuổi

Đại sứ Đinh Toàn Thắng đã gửi tặng bức ảnh chụp bà với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào ngày 19/9/1966, trong thời gian bà làm phóng viên chiến trường, đại diện báo Nhân đạo (L'Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp tại Việt Nam. Ảnh TTXVN phát

Đại sứ Đinh Toàn Thắng tới thăm bà bà Madeleine Riffaud nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Pháp-Việt. Ảnh: Thu Hà - Pv TTXVN tại Pháp

Trong thư, Đại sứ Đinh Toàn Thắng nhấn mạnh những đóng góp to lớn của bà Madeleine Riffaud đối với công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, coi đó là "hình mẫu của sự cống hiến và lòng vị tha", dành cả cuộc đời để bảo vệ các giá trị của công lý và hòa bình. Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ lòng biết ơn về những đóng góp của các thế hệ đồng chí, bạn bè Pháp, trong đó phải kể đến bà Madeleine Riffaud, đối với các dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước như 50 năm quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược Việt - Pháp, cũng như các sự kiện kỷ niệm lớn của Việt Nam như 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva về đình chiến ở Việt Nam, 50 năm ngày thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh: "Tình yêu và sự gắn bó thủy chung của bà và những người bạn Pháp đã và tiếp tục là nguồn động viên và hỗ trợ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và tăng cường quan hệ với các nước bạn bè". Nhân dịp này, Đại sứ Đinh Toàn Thắng gửi tặng bà Madeleine Riffaud bức ảnh chụp bà với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch vào ngày 19/9/1966, trong thời gian bà làm phóng viên chiến trường, đại diện báo Nhân đạo (L'Humanité) của Đảng Cộng sản Pháp tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đã chuyển tới bà Madeleine Riffaud thư chúc mừng của Ban Đối ngoại trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp.

Trong thư gửi bà Madeleine Riffaud, ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại trung ương, thay mặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng bà nhân dịp tròn 100 tuổi. Ông khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp to lớn của bà Madeleine Riffaud từ khi còn là phóng viên chiến trường của báo Nhân đạo tại Việt Nam. Ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Bằng những thước phim và các bài viết quý báu của mình, bà đã góp phần tố cáo cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ tại Việt Nam, góp phần giúp cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam giành được sự ủng hộ của nhân dân tiến bộ trên thế giới đi đến thắng lợi cuối cùng". Ông khẳng định quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam, giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước Pháp - Việt đạt được những phát triển tích cực trong những năm tháng qua nhờ có phần đóng góp và vun đắp của nhiều thế hệ đồng chí, bạn bè Pháp của Việt Nam, trong đó có bà Madeleine Riffaud.

Ông Phan Anh Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, trong điện mừng của mình đã nhắc lại những bài báo, những cuốn sách bà Madeleine Riffaud viết khi còn làm phóng viên chiến trường ở Việt Nam, coi đó là những tư liệu quý báu để nhân dân thế giới hiểu thêm về thời kỳ chiến tranh tại Việt Nam, về cuộc sống và những hy sinh, đau thương mà các chiến sỹ và nhân dân Việt Nam đã phải trải qua. Bày tỏ xúc động về những tình cảm, sự quan tâm, hỗ trợ tích cực mà bà Madeleine Riffaud vẫn luôn dành cho nhân dân Viêt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước sau này, chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam khẳng định: "Ân nghĩa, tình cảm, lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ của dân tộc Việt Nam đối với bà - biểu tượng của vẻ đẹp tâm hồn và sức manh của chính nghĩa - không thể nói hết được bằng lời".

Thay mặt Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Pháp, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ tịch hội, trong thư chúc mừng nhân dịp bà Madeleine Riffaud tròn 100 tuổi, nhấn mạnh: "Nhiều thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Việt Nam giành được tự do, hòa bình sau muôn vàn mất mát đau thương do chiến tranh liên miên gây ra, nhân dân Việt Nam chưa bao giờ quên những người bạn vĩ đại đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp hòa bình, thống nhất đất nước của họ. Madeleine Riffaud vẫn ở trong trái tim chúng tôi như người bạn tuyệt vời. Cuộc đời hoạt động của bà là biểu tượng của lòng dũng cảm và chủ nghĩa nhân văn, sự chung thủy và kiên trì theo đuổi các giá trị hòa bình và tình anh em. Tình yêu to lớn và sâu sắc của bà dành cho Việt Nam thông qua những hành động đấu tranh không mệt mỏi vì hòa bình và thống nhất của Việt Nam, những tác phẩm mà bà viết về đất nước Việt Nam, lý tưởng về một thế giới tốt đẹp hơn mà bà theo đuổi suốt cuộc đời... trở thành di sản của tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp. Ngay cả giờ đây, khi hận thù và chiến tranh vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới, chủ nghĩa nhân văn, lòng khoan dung và gương sống chiến đấu của bà vẫn luôn khích lệ chúng tôi trong cuộc sống hàng ngày. Là những người kế thừa tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Pháp do Hồ Chí Minh và các đồng chí Pháp khởi xướng, Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt - Pháp, bản thân tôi và các thành viên khác tự hào khi được tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa sứ mệnh cao cả này".

Bà Madeleine Riffaud sinh ngày 23/8/1924 tại thủ đô Paris. Bà tham gia mặt trận kháng chiến của Pháp từ năm 18 tuổi với bí danh Rainer. Bà đã chiến đấu dũng cảm chống phát xít Đức trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, từng dự nhiều trận đánh chống lại sự chiếm đóng của quân Đức, trong đó nổi tiếng nhất là vụ bắn chết một viên sĩ quan SS của Đức. Cũng vì vụ này, bà đã bị bắt, tra tấn và suýt bị tử hình. Sau khi được trả tự do, bà tiếp tục đóng góp vào phong trào kháng chiến cho tới ngày nước Pháp được giải phóng. Là phóng viên chiến trường của báo Nhân đạo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Pháp, bà đã trực tiếp có mặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam. Các bài báo của bà phản ánh cuộc sống và chiến đấu dũng cảm của người dân Việt Nam trong giai đoạn từ 1965 đến 1973, đã được xuất bản tại Pháp, gây tiếng vang lớn.

Không chỉ yêu quý và ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước kia, mà sau này bà vẫn dành trọn tình cảm của mình cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Ghi nhận những đóng góp lớn lao của bà Madeleine Riffaud, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã trao tặng bà Huân chương kháng chiến hạng Nhất vào năm 1984 và Huân chương Hữu nghị năm 2004./.