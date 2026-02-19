Trao quà Tết cho bệnh nhân đang điều trị nội trú

Đoàn trao 102 suất quà Tết cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: Hồng Hiếu - TTXVN Đến thăm từng khoa, phòng điều trị bệnh nhân, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã ân cần thăm hỏi, động viên những người chưa thể sum họp, đón Tết cùng gia đình, người thân trong năm mới; mong muốn mỗi bệnh nhân giữ vững niềm tin, lạc quan điều trị, sớm vượt qua bệnh tật để xuất viện, về nhà.

Tại đây, Đoàn đã trao 102 suất quà Tết cho bệnh nhân nghèo, đang ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại đây là những trường hợp nặng, nguy hiểm cần phải theo dõi và điều trị, phải đón Tết trong bệnh viện. Trong đó, một số trường hợp bệnh nhân không có người thân chăm sóc, hoàn cảnh khó khăn. Những món quà trong dịp đầu năm mới dù không có giá trị lớn nhưng góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí, như một lời chúc bình an, mong các bệnh nhân có thêm niềm vui, an tâm điều trị trong những ngày Tết.

Để “ai cũng có Tết”, những ngày qua, trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều đoàn do các lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi thăm, chúc tết và tặng quà các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày tết ở miền núi, biên giới, đặc khu Phú Quý…

Cùng với đó, các địa phương trong toàn tỉnh đã huy động nguồn lực để chăm lo tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, để mọi nhà, mọi người đều có tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… cũng chung tay góp sức để mùa xuân của những hoàn cảnh khó khăn thêm ấm áp. Những “Phiên chợ tết 0 đồng”, chương trình “Tết Nhân ái - Xuân yêu thương”… đã trao hàng nghìn phần quà với tinh thần “tương thân, tương ái”./.