Trao phần thưởng xứng đáng cho nam sinh “vựa ve chai” giành huy chương Olympic quốc tế

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao thưởng cho em Đặng Huy Hậu, lớp 10 chuyên Tin, Trường Trung học phổ thông chuyên Thăng Long (phường Xuân Hương – Đà Lạt) vừa đạt Huy chương bạc kỳ thi Olympic Tin học quốc tế năm 2025. Ảnh: TTXVN phát

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh biểu dương, trao Bằng khen và phần thưởng cho Đặng Huy Hậu, học sinh lớp 10 duy nhất trong đội tuyển quốc gia gồm 4 thành viên tham dự Olympic Tin học quốc tế (IOI) 2025 diễn ra tại Bolivia từ ngày 27/7 đến 3/8. Đây cũng là một trong số ít học sinh lớp 10 của Việt Nam từng giành huy chương tại sân chơi trí tuệ hàng đầu thế giới. Thành tích Huy chương Bạc của Hậu xếp hạng 54/334 thí sinh đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng cũng trao giấy khen cho thầy giáo Nguyễn Ngọc Tuấn, giáo viên phụ trách Đội tuyển học sinh giỏi môn Tin học năm 2025 của Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long. Thầy Tuấn cũng là người dạy online miễn phí, bồi dưỡng nâng cao cho em Đặng Huy Hậu từ khi em mới học lớp 6 ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng cũ).

Dịp này UBND tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng cho em Trần Vĩnh Khang, lớp 12 Chuyên Lý Trường Trung học phổ thông Chuyên Thăng Long và Đoàn Thiên Ân, học sinh lớp 12A1 Trường Trung học phổ thông Hàm Thuận Bắc, đều đạt thủ khoa trong kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025.

Trước đó, ngày 8/8, phóng viên TTXVN đã có bài viết về cậu học trò Đặng Huy Hậu từ “vựa ve chai” đến Olympic Tin học Quốc tế. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ làm nghề thu mua ve chai nhưng Hậu đã chuyên tâm ôn luyện, tham gia đội tuyển học sinh giỏi, bồi dưỡng nâng cao để dự thi Tin học từ cấp huyện đến toàn quốc. Hậu đã đạt vô số thành tích từ cấp huyện, tỉnh, khu vực và quốc gia. Gần đây nhất là giành Huy chương bạc Olympic Tin học châu Á 2025, đạt điểm tuyệt đối 100/100 ở một trong 3 bài thi nhờ cách giải đầy sáng tạo; tiếp đó là Huy chương Bạc Olympic Tin học quốc tế 2025. Thành tích của em đã góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế và là niềm tự hào lớn của ngành giáo dục Lâm Đồng./.