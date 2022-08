Trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Trưởng Đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương cho Trưởng đại diện Thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam Caitlin Wiesen. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Phương Nga chúc mừng bà Caitlin Wiesen đã hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những đóng góp của bà dành cho nhân dân Việt Nam, đặc biệt là trong hành trình Việt Nam hướng tới phát triển bền vững và trở thành một đất nước thịnh vượng, hạnh phúc.

Đại sứ nhấn mạnh, trong 45 năm kể từ khi Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc, Liên hợp quốc nói chung và UNDP nói riêng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam, mang đến cho Việt Nam những hỗ trợ quý báu, đặc biệt là xóa đói, giảm nghèo, thực hiện Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ (MDGs) và Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch COVID-19.

Bà Caitlin Wiesen đã lãnh đạo nhóm UNDP Việt Nam đóng góp vào việc xây dựng Kế hoạch Hành động quốc gia trong Chương trình Nghị sự 2030 về thực hiện SDGs. UNDP Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của bà Wiesen và phối hợp với các cơ quan, đối tác của Việt Nam đã thực hiện thành công Chương trình Quốc gia 2017-2021, xây dựng Chương trình Quốc gia 2022-2026, trong đó đề ra các định hướng chiến lược cho sự hợp tác phát triển giữa UNDP và các cơ quan Việt Nam.

Bà Wiesen đã lãnh đạo UNDP hỗ trợ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021) với các nội dung: Phụ nữ, hòa bình và an ninh; an ninh khí hậu; các chương trình hành động khắc phục hậu quả bom mìn. Bà Wiesen đã có nhiều công lao trong việc thúc đẩy Việt Nam tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, trao quyền cho phụ nữ, nâng cao nhận thức về Liên hợp quốc và những đóng góp đáng kể của Việt Nam đối với công việc của Liên hợp quốc trong giới trẻ Việt Nam.

Bày tỏ biết ơn bà Caitlin Wiesen vì những đóng góp rất lớn vào việc đối phó và phục hồi sau đại dịch COVID-19, Đại sứ nhấn mạnh, kể từ những ngày đầu của đại dịch COVID-19, Trưởng Đại diện thường trú đã lãnh đạo UNDP hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch thông qua việc tăng cường hệ thống y tế, phục hồi nền kinh tế xanh, bảo trợ xã hội và chuyển đổi số.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga bày tỏ mong muốn, UNDP tiếp tục ủng hộ Việt Nam và có những đóng góp to lớn trong việc duy trì hòa bình và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới.



Chia sẻ tại buổi Lễ, bà Caitlin Wiesen bày tỏ vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”- phần thưởng cao quý nhất của Liên hiệp; cảm ơn Đại sứ Nguyễn Phương Nga và các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã luôn hỗ trợ bà trong thời gian công tác 5 năm tại đây. Bà Caitlin Wiesen tin tưởng mối quan hệ giữa UNDP và Việt Nam nói chung, với Liên hiệp nói riêng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp trong tương lai; khẳng định UNDP sẽ luôn thúc đẩy các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới./.