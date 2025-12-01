Trao Huân chương Vàng Quốc gia của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trao tặng Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước Lào cho Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Đây là Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam.

Dự buổi lễ có: Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân; Đoàn đại biểu cấp cao hai nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ vinh dự và xúc động được nhận Huân chương Vàng Quốc gia - phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em. Đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian về tình đồng chí, tình anh em.