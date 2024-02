Trao Huân chương Tự do của Lào tặng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Đảng Nhân Dân Cách Mạng Lào trao tặng Huân chương Tự do hạng III cho các tập thể. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Trong “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022”, Đảng, Nhà nước Lào đã quyết định trao tặng Huân, Huy chương cho các tập thể và cá nhân thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 của Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào suốt thời gian qua, góp phần quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã công bố quyết định của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Tự do hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân, gồm: Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và ông Trần Huy Dụng, Phó trưởng Ban Thường trực phụ trách Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương; tặng Huân chương Hữu nghị cho Khoa Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Khoa Quốc tế (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cùng 3 cá nhân thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; quyết định của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao Huy chương Hữu nghị tặng 2 cá nhân thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã trao tặng Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị cho các tập thể, cá nhân thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 của Việt Nam.



Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt các tập thể và cá nhân thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 được trao tặng Huân, Huy chương của Lào, ông Trần Huy Dụng khẳng định đây là những phần thưởng hết sức cao quý. Ông Trần Huy Dụng nhấn mạnh việc trao tặng Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị và Huy chương Hữu nghị của Nhà nước Lào lần này là sự khích lệ, động viên to lớn để các tập thể, cá nhân thuộc Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn của mình, qua đó không ngừng góp phần vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào./.