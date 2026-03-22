Trao học bổng Võ Văn Khánh cho 119 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi trao học bổng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Tuấn Thanh chia sẻ, mỗi suất học bổng tuy không nhiều, nhưng phần nào giúp các em vượt qua khó khăn để có thêm động lực, tiếp tục đến trường để thực hiện ước mơ và hoài bão cho tương lai, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Theo bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, học bổng Võ Văn Khánh được thành lập từ năm 2012, do gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Văn Khánh tài trợ, kinh phí được trích từ nguồn thu nhập của gia đình và ủy quyền cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý. Học bổng Võ Văn Khánh không chỉ là sự hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là nguồn động viên tinh thần, góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, bồi đắp ý chí vươn lên của thế hệ trẻ trên quê hương Vĩnh Long. Trong 13 năm qua, chương trình học bổng này đã hỗ trợ cho 1.522 lượt học sinh, sinh viên với tổng kinh phí hơn 5,1 tỷ đồng.

Bên cạnh việc trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên, gia đình Cố Bí thư Tỉnh ủy Võ Văn Khánh còn dành khoảng kinh phí kinh phí 1,74 tỷ đồng cùng Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bến Tre cũ thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản cho 158 hộ dân nghèo trong tỉnh, với mong muốn giúp các gia đình vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Dịp này, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã trao bằng khen cho gia đình cố Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Võ Văn Khánh đã có thành tích đóng góp công tác từ thiện xã hội trên địa bàn tỉnh./.