Trao học bổng Quỹ Châu Á cho nữ sinh vượt khó tại Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình Doãn Thị Liễu cho biết, các cấp Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều đơn vị, nhà hảo tâm ủng hộ cho công tác khuyến học, khuyến tài trong đó có Quỹ châu Á, nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương và tiếp thêm động lực cho học sinh toàn tỉnh nói chung, nữ sinh vượt khó vươn lên học giỏi nói riêng.

Những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã được Quỹ châu Á tài trợ, trao học bổng cho hàng trăm nữ sinh với mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và chắp cánh ước mơ cho nữ học sinh Trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi. Theo thỏa thuận ký kết tài trợ đến năm 2028, hàng năm Quỹ châu Á sẽ tài trợ cho 80 nữ sinh Trung học phổ thông, mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng/năm/học sinh.

Theo Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, sau hợp nhất, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào xây dựng xã hội học tập và công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của các cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân. Toàn tỉnh hiện có 129 hội khuyến học cấp xã với 7.200 chi hội khuyến học, 11.900 ban khuyến học cơ sở.

Năm 2025, công tác vận động, xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp vận động trao trên 136.000 suất học bổng, với tổng kinh phí gần 52 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh giỏi, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi và người tự học thành tài; đồng thời, hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho 12 trường học với số tiền gần 7 tỷ đồng./.