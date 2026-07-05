Trao giấy chứng nhận đầu tư các dự án khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án quan trọng tại khu vực phía Bắc.Ảnh: Vũ Hoàng Giang - TTXVN

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh đã trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án quan trọng tại khu vực phía Bắc. Nổi bật là Dự án Nhà máy điện gió Thiên Long Chợ Mới có quy mô 120MW, tổng vốn đầu tư trên 4.442 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Chợ Mới 4 với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng; Dự án Nhà máy Thép xanh Bắc Kạn và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Đại học Thái Nguyên.



Mở đầu chương trình Trà sáng cùng doanh nhân là nghi thức khai trà và thưởng trà trong không gian đậm bản sắc văn hóa trà Thái Nguyên. Các đại biểu cùng thưởng thức Tản Viên Trà – dòng trà xanh thượng hạng từ vùng chè Đồng Phúc, phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, qua đó cảm nhận tinh hoa trà Việt và thông điệp về phát triển xanh, bền vững, góp phần đưa thương hiệu trà Thái Nguyên vươn tầm quốc tế.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trịnh Xuân Trường - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết, khu vực phía Bắc của tỉnh đang đứng trước cơ hội bứt phá khi hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, trọng tâm là tuyến cao tốc CT.07 cùng các tuyến kết nối liên vùng được đầu tư đồng bộ, mở ra hành lang phát triển mới. Với quỹ đất rộng, quy hoạch rõ ràng, tiềm năng nổi trội về khoáng sản, thủy điện, nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái và sự hiện diện của Đại học Thái Nguyên cùng các cơ sở y tế, giáo dục chất lượng cao, khu vực phía Bắc hội tụ đầy đủ điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án nhanh chóng, hiệu quả; đồng thời mong muốn các nhà đầu tư chủ động nghiên cứu, mở rộng đầu tư vào những lĩnh vực tỉnh có lợi thế, góp phần khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực phát triển bền vững cho cả khu vực phía Bắc và toàn tỉnh Thái Nguyên.



Tại chương trình, các đại biểu đã nghe nhiều tham luận, trao đổi về tiềm năng, lợi thế phát triển khu vực phía Bắc; các giải pháp thu hút đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, khoáng sản, giáo dục, hạ tầng, kinh tế xanh và chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp cũng chia sẻ định hướng mở rộng đầu tư, hợp tác phát triển tại khu vực phía Bắc.



Cũng tại chương trình, các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp đã ký kết 9 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, nông nghiệp hữu cơ, chế biến dược liệu, phát triển vùng nguyên liệu chè Shan tuyết, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và liên kết tiêu thụ nông sản. Đây là cơ sở quan trọng để hiện thực hóa các dự án trong thời gian tới, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực phía Bắc của tỉnh.



Phát biểu bế mạc chương trình, ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự tin tưởng, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư đã lựa chọn Thái Nguyên, đặc biệt là khu vực phía Bắc của tỉnh để nghiên cứu, triển khai các dự án. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại học Thái Nguyên để sớm kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm các điều kiện hoạt động ổn định trước năm học mới. Tỉnh cam kết dành sự quan tâm, đồng hành tối đa đối với sự phát triển của lĩnh vực giáo dục - đào tạo; đồng thời đề nghị các xã, phường nơi có cơ sở của Đại học Thái Nguyên xác định đây là lợi thế, niềm vinh dự để tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học.



Đối với các dự án vừa được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ông Vương Quốc Tuấn đề nghị các sở, ngành, địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các nhà đầu tư khẩn trương phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm khởi công, đưa dự án vào triển khai theo đúng tiến độ cam kết; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục đầu tư, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, qua đó tiếp tục thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới./.