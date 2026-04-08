Trao Giải thưởng Nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội 2026

Theo Ban tổ chức, chủ đề “Chân trời tương lai” không chỉ là lời mời gọi sáng tạo mà còn là không gian để các thí sinh gửi gắm ước mơ, thể hiện những góc nhìn mới mẻ về thế giới và khát vọng hướng tới các giá trị chân – thiện – mỹ.

Thông qua trí tưởng tượng phong phú, nhiều tác phẩm đã khai thác thế giới nội tâm, phản ánh những suy nghĩ, cảm xúc và hy vọng về tương lai, đồng thời lan tỏa tình yêu với thiên nhiên, con người và cộng đồng.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự mở rộng đối tượng tham gia, từ học sinh đến các nghệ sĩ chuyên nghiệp, trong đó có những tác giả mang nghị lực đặc biệt. Sự đa dạng về độ tuổi và trải nghiệm đã góp phần tạo nên những góc nhìn phong phú, giàu cảm xúc trong các tác phẩm dự thi.

“Trước đây, các chủ đề thường tập trung vào quá khứ và hiện tại. Năm nay, với chủ đề "Chân trời tương lai", các nghệ sĩ được khuyến khích sáng tạo nhiều hơn và chia sẻ những tầm nhìn của họ về tương lai”, bà Wee Willing - Giám đốc Điều hành Quan hệ đối tác Bền vững, Tập đoàn Khách sạn Pan Pacific cho biết.

Theo bà Wee Willing, không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, sự kiện này còn tạo ra cơ hội cho những nghệ sĩ mới nổi và nghệ sĩ khuyết tật được giới thiệu tác phẩm của mình tới đông đảo công chúng. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng mời các nhóm biểu diễn của người khuyết tật và các doanh nghiệp xã hội cùng đồng hành. Qua đó, góp phần làm phong phú thêm bức tranh văn hóa sôi động, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự hòa nhập tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng quan trọng cho các cá nhân và nhóm tác giả xuất sắc, ghi nhận những nỗ lực đổi mới trong tư duy nghệ thuật của thế hệ trẻ. Trong đó, giải Nhất của Nhóm nghệ sĩ trẻ triển vọng thuộc về tác giả Nguyễn Thái An với tác phẩm I Cherish.

Giải Nhất cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh đặc biệt được trao cho tác giả Hoàng Thị Thủy với tác phẩm Chân trời hòa nhập.

Giải thưởng Nghệ thuật Pan Pacific Hà Nội là hoạt động thường niên nhằm nuôi dưỡng tài năng trẻ, khích lệ tinh thần sáng tạo và lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng, đồng thời thể hiện cam kết của Khách sạn Pan Pacific Hà Nội trong việc đồng hành cùng sự phát triển của nghệ thuật Việt Nam./.