Trao giải thưởng AI Awards 2025: Vinh danh tài năng và sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc
AI Awards là giải thưởng thường niên được VnExpress triển khai từ năm 2022 trong khuôn khổ AI4VN, nhằm vinh danh các sản phẩm, giải pháp, cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực AI. Năm nay, giải thưởng mở rộng quy mô với bốn hạng mục chính: Giải pháp AI Việt xuất sắc, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.
* Vinh danh 5 gương mặt Tài năng AI Việt
Điểm nhấn của Giải thưởng năm nay là hạng mục mới: Tài năng AI Việt nhằm tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi đang có đóng góp nổi bật cho sự phát triển AI ở trong và ngoài nước. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn top 5 gương mặt tiêu biểu. Đó là, anh Đào Tuấn Trung – Kỹ sư cao cấp về Học máy, Bộ phận Nghiên cứu AI Qualcomm. Sinh năm 1998, anh từng là “Nhân viên xuất sắc của năm” tại VinAI với nhiều dự án ứng dụng cho người Việt như chung cư thông minh VinHomes, điện thoại VSmart. Hiện là kỹ sư AI cao cấp tại Qualcomm AI Research, anh đã có 5 công trình công bố tại các hội nghị AI hàng đầu (A*) trong năm 2024.
Anh Nguyễn Hoàng Hiệp là Giám đốc Công nghệ Filumn.ai. Trong giai đoạn chống dịch COVID-19, anh dẫn dắt đội ngũ phát triển nền tảng miễn phí kết nối hàng ngàn người dân với chuyên gia y tế. Hiện nay, anh tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng AI vào các giải pháp thực tiễn, bền vững cho doanh nghiệp Việt.
Chị Nguyễn Khánh Linh – Trưởng Bộ phận AI, Obello (San Francisco, Hoa Kỳ) và là chuyên gia phát triển Google về AI tạo sinh. Sinh năm 1991, chị Nguyễn Khánh Linh là phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Google vinh danh ở mảng này. Tại Obello, chị dẫn dắt nghiên cứu và phát triển công nghệ AI tạo sinh trong sản phẩm toàn cầu.
Anh Bùi Duy Quốc Nghị là Giám đốc Trung tâm Gen AI, FPT Smart Cloud. Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Quản lý Singapore, anh đã có hơn 40 công trình công bố tại các hội nghị, tạp chí uy tín. Anh hiện dẫn dắt nhiều dự án AI có ảnh hưởng quốc tế.
Anh Lê Yên Thanh – Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Go Labs Technology JSC, sinh năm 1994. Anh là Ủy viên Ban Chấp hành trẻ tuổi nhất của Hội Tin học Việt Nam, thuộc thế hệ doanh nhân công nghệ mới. Với startup GoLabs, anh phát triển hệ thống AFC (thu phí tự động) và các sản phẩm ITS (hệ thống giao thông thông minh) ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu lớn, tối ưu vận hành giao thông công cộng và thanh toán không tiền mặt.
* 3 Giải pháp AI xuất sắc
Hạng mục Giải pháp AI xuất sắc được Hội đồng giám khảo lựa chọn trao giải cho ứng dụng AI chấm điểm tín dụng - Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo; VNG Cloud AI Stack của Công ty VNG Cloud; FPT AI Agents của Công ty TNHH FPT Smart Cloud. Theo Hội đồng giám khảo, hơn 70 sản phẩm AI Việt đã tranh tài trong hạng mục Giải pháp, nhưng chỉ ba giải pháp xuất sắc nhất được công bố tại lễ trao giải. Cả ba sản phẩm này đều được hội đồng giám khảo đánh giá cao ở các lĩnh vực đang "hot" nhất hiện nay về trí tuệ nhân tạo như tài chính, trợ lý ảo, dịch vụ điện toán đám mây.
Ở hạng mục Doanh nghiệp AI xuất sắc, các doanh nghiệp được xướng tên ở hạng mục này gồm: Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo; Công ty Cổ phần GreenNode; Công ty TNHH FPT Smart Cloud.
Hạng mục Doanh nghiệp AI Triển vọng là giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp trẻ giàu tiềm năng, đang khẳng định vị thế bằng sự sáng tạo và những bước đi đột phá trong nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Năm nay, giải thưởng này thuộc về: Công ty Cổ phần Phenikaa-X và Công ty TNHH MTV Filum.
Đơn vị giáo dục ứng dụng AI tiêu biểu là Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - British University Vietnam.
Ở hạng mục Thiết bị AI xuất sắc, giải thưởng được chia thành bốn nhóm: Điện thoại, laptop, ti vi và camera. Các sản phẩm dự thi đều phải được bán chính hãng tại Việt Nam năm 2025, tích hợp AI nhằm giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ trong đời sống. Điện thoại AI xuất sắc là Oppo Find N5. Laptop AI xuất sắc là Gigabyte Aero X16. Ti vi AI xuất sắc là LG OLED evo AI G5. Camera AI xuất sắc là Ezviz S10 2K+.
Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam, đại diện Hội đồng Giám khảo, cho biết: Mặt bằng công nghệ các ứng viên năm nay đem đến rất đồng đều cho thấy năng lực tiếp cận công nghệ của Việt Nam đang rất tốt so với thế giới. Nhiều sản phẩm gắn liền với yêu cầu thực tiễn của đời sống, giải quyết bài toán quản trị, tài chính doanh nghiệp rất thiết thực.
AI Awards qua ba mùa đã từng vinh danh nhiều giải pháp AI trong giáo dục, y tế, dịch vụ công và thương mại. Với quy mô năm 2025, chương trình khẳng định tinh thần nghiên cứu khoa học sôi nổi, nghiêm túc và sáng tạo trong cộng đồng, đồng thời ghi nhận vai trò ngày càng lớn của AI đối với phát triển kinh tế – xã hội./.