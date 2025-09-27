Trao giải thưởng AI Awards 2025: Vinh danh tài năng và sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc

5 cá nhân xuất sắc được gọi tên trong Giải thưởng Tài năng AI Việt. Ảnh: Thu Phương - TTXVN

AI Awards là giải thưởng thường niên được VnExpress triển khai từ năm 2022 trong khuôn khổ AI4VN, nhằm vinh danh các sản phẩm, giải pháp, cá nhân và doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực AI. Năm nay, giải thưởng mở rộng quy mô với bốn hạng mục chính: Giải pháp AI Việt xuất sắc, Thiết bị AI xuất sắc, Tài năng AI Việt và Doanh nghiệp AI tiêu biểu.

* Vinh danh 5 gương mặt Tài năng AI Việt



Điểm nhấn của Giải thưởng năm nay là hạng mục mới: Tài năng AI Việt nhằm tôn vinh những cá nhân dưới 35 tuổi đang có đóng góp nổi bật cho sự phát triển AI ở trong và ngoài nước. Hội đồng giám khảo đã lựa chọn top 5 gương mặt tiêu biểu. Đó là, anh Đào Tuấn Trung – Kỹ sư cao cấp về Học máy, Bộ phận Nghiên cứu AI Qualcomm. Sinh năm 1998, anh từng là “Nhân viên xuất sắc của năm” tại VinAI với nhiều dự án ứng dụng cho người Việt như chung cư thông minh VinHomes, điện thoại VSmart. Hiện là kỹ sư AI cao cấp tại Qualcomm AI Research, anh đã có 5 công trình công bố tại các hội nghị AI hàng đầu (A*) trong năm 2024.



Anh Nguyễn Hoàng Hiệp là Giám đốc Công nghệ Filumn.ai. Trong giai đoạn chống dịch COVID-19, anh dẫn dắt đội ngũ phát triển nền tảng miễn phí kết nối hàng ngàn người dân với chuyên gia y tế. Hiện nay, anh tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng AI vào các giải pháp thực tiễn, bền vững cho doanh nghiệp Việt.

Chị Nguyễn Khánh Linh – Trưởng Bộ phận AI, Obello (San Francisco, Hoa Kỳ) và là chuyên gia phát triển Google về AI tạo sinh. Sinh năm 1991, chị Nguyễn Khánh Linh là phụ nữ Việt Nam đầu tiên được Google vinh danh ở mảng này. Tại Obello, chị dẫn dắt nghiên cứu và phát triển công nghệ AI tạo sinh trong sản phẩm toàn cầu.

Anh Bùi Duy Quốc Nghị là Giám đốc Trung tâm Gen AI, FPT Smart Cloud. Tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Quản lý Singapore, anh đã có hơn 40 công trình công bố tại các hội nghị, tạp chí uy tín. Anh hiện dẫn dắt nhiều dự án AI có ảnh hưởng quốc tế.

Anh Lê Yên Thanh – Nhà sáng lập và Tổng Giám đốc Go Labs Technology JSC, sinh năm 1994. Anh là Ủy viên Ban Chấp hành trẻ tuổi nhất của Hội Tin học Việt Nam, thuộc thế hệ doanh nhân công nghệ mới. Với startup GoLabs, anh phát triển hệ thống AFC (thu phí tự động) và các sản phẩm ITS (hệ thống giao thông thông minh) ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu lớn, tối ưu vận hành giao thông công cộng và thanh toán không tiền mặt.