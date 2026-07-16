Trao giải Cuộc thi chính luận "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới"

Đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Tham dự có đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, lãnh đạo, đại diện các cơ quan hữu quan.



* Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên



Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, thực hiện Kế hoạch số 99-KH/HVCTQG, ngày 3/2/2026 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã phối hợp với Báo Nhân Dân tổ chức Cuộc thi trong toàn Đảng bộ với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - nơi tập trung các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan báo chí chủ lực, các cơ quan nghiên cứu lý luận, đào tạo, xuất bản, các cơ quan tư pháp Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước, Cuộc thi không chỉ là hoạt động hưởng ứng Kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà còn là dịp để phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - nơi tập trung các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan báo chí chủ lực, các cơ quan nghiên cứu lý luận, đào tạo, xuất bản, các cơ quan tư pháp Trung ương và Văn phòng Chủ tịch nước, Cuộc thi không chỉ là hoạt động hưởng ứng Kế hoạch của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mà còn là dịp để phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhà khoa học, nhà báo trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, tâm huyết của Báo Nhân Dân; sự hưởng ứng tích cực của các đảng ủy trực thuộc và đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, Cuộc thi đã đạt được nhiều kết quả tích cực.



Sau gần 3 tháng triển khai, toàn Đảng bộ đã tiếp nhận 5.983 tác phẩm dự thi, trong đó có 5.900 tác phẩm báo và tạp chí, 83 tác phẩm thể loại phát thanh, truyền hình và video clip.

Sau sơ tuyển, 19/19 đảng ủy trực thuộc đã lựa chọn 505 tác phẩm tham dự Cuộc thi cấp Đảng bộ. Qua các vòng sơ khảo và chung khảo, căn cứ kết quả chấm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định trao 5 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 14 giải khuyến khích; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng Bằng khen 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai Cuộc thi.



Tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã trao giải A cho các tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả gồm:



Nhóm tác giả Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhận giải A. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

“Văn hóa soi sáng con đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” (thể loại Báo) của nhóm tác giả Đào Văn Hiếu, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Văn Cường, Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân; Hoàng Thị Phương Thanh, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;



“Từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến tái cấu trúc quyền lực quản trị: Nhận diện, đấu tranh và phản bác một số nhận thức lệch lạc, phiến diện” (thể loại tạp chí) của tác giả Ngô Xuân Thủy (Vụ Nghiên cứu khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương);



“Núi sông bờ cõi: Lạc lối và trở về” (thể loại truyền hình) của nhóm tác giả Nguyễn Minh Hiếu, Lưu Gia Huy, Bùi Nam Hải, Nguyễn Đăng Quang, Phạm Phi Long (Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam);



“Việt Nam: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh phát triển” (thể loại phát thanh) của nhóm tác giả Vũ Hồ Điệp và Nguyễn Thị Hằng Nga (Đài Tiếng nói Việt Nam);



“Phản bác luận điệu xuyên tạc về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm” (thể loại video clip) của nhóm tác giả Nguyễn Thu Phương, Lê Minh Đức, Chu Ngọc Thu An, Trịnh Thị Thu (Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam).



Tại buổi lễ, có 5 tác phẩm được trao giải B; 10 tác phẩm được trao giải C và 14 tác phẩm được trao giải khuyến khích.



Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai Cuộc thi gồm: Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đảng bộ Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng bộ Báo Nhân Dân; Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam; Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam và Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam.

“Văn hóa soi sáng con đường phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” (thể loại Báo) của nhóm tác giả Đào Văn Hiếu, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Văn Cường, Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân Dân; Hoàng Thị Phương Thanh, Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương;“Từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến tái cấu trúc quyền lực quản trị: Nhận diện, đấu tranh và phản bác một số nhận thức lệch lạc, phiến diện” (thể loại tạp chí) của tác giả Ngô Xuân Thủy (Vụ Nghiên cứu khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương);“Núi sông bờ cõi: Lạc lối và trở về” (thể loại truyền hình) của nhóm tác giả Nguyễn Minh Hiếu, Lưu Gia Huy, Bùi Nam Hải, Nguyễn Đăng Quang, Phạm Phi Long (Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam);“Việt Nam: Tăng trưởng 2 con số là mệnh lệnh phát triển” (thể loại phát thanh) của nhóm tác giả Vũ Hồ Điệp và Nguyễn Thị Hằng Nga (Đài Tiếng nói Việt Nam);“Phản bác luận điệu xuyên tạc về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm” (thể loại video clip) của nhóm tác giả Nguyễn Thu Phương, Lê Minh Đức, Chu Ngọc Thu An, Trịnh Thị Thu (Trung tâm Nội dung số và Truyền thông, Thông tấn xã Việt Nam).Tại buổi lễ, có 5 tác phẩm được trao giải B; 10 tác phẩm được trao giải C và 14 tác phẩm được trao giải khuyến khích.Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai Cuộc thi gồm: Đảng bộ Cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đảng bộ Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đảng bộ Báo Nhân Dân; Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam; Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam và Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam.

Các nhóm tác giả đơn vị Thông tấn xã Việt Nam đoạt giải Cuộc thi. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trong số các tác phẩm đoạt giải, Thông tấn xã Việt Nam có 1 tác phẩm đoạt giải A; hai tác phẩm đoạt giải C gồm: “Tiếng nói lạc lõng giữa nỗi đau đồng bào” (thể loại Báo) của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Hiếu, Trương Thị Xuân Phong, Đoàn Minh Thuyết (Báo Tin tức và Dân tộc), tác phẩm “Đại hội XIV: Dấu mốc lịch sử đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên mới” (thể loại Truyền hình) của nhóm tác giả: Nguyễn Việt Hải, Vũ Phương Thịnh, Nguyễn Minh Phương, Đàm Trần Huyền Trang (Ban Biên tập Tin Thế giới).



* Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong điều kiện mới

Điểm nổi bật của Cuộc thi năm nay là chất lượng các tác phẩm tiếp tục được nâng lên. Phần lớn các tác phẩm bám sát chủ đề Cuộc thi, có kết cấu chặt chẽ, lập luận khoa học, gắn lý luận với thực tiễn. Các tác giả, song song lựa chọn các chủ đề có ý nghĩa căn cốt về kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng đã nhanh nhạy, chủ động phát hiện những vấn đề nóng hổi từ thực tế công tác xây dựng Đảng, phát triển đất nước để phân tích, luận giải; tuyên truyền, phủ xanh thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, các bài viết không đơn thuần phản ánh thực trạng chung chung, mà đi sâu phân tích, mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ hiệu quả các quyết sách lớn của Đảng.



Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với công tác tư tưởng. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều đó đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải tiếp tục được đổi mới, chủ động và hiệu quả hơn.



Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng; xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.