Trao giải Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc”

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp tục lan tỏa giá trị của Quần thể di sản thế giới; góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và chiều sâu văn hóa đặc sắc của không gian di sản tới công chúng trong nước và quốc tế. Đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh trao giải cho tác giả Giang Sơn Đông với tác phẩm xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Tại chương trình, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình Bắc Ninh Trần Văn Đức nhấn mạnh: Quần thể di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là kết tinh các giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng Trúc Lâm Yên Tử; lưu giữ những giá trị tinh thần đặc sắc của dân tộc Việt Nam được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Việc được UNESCO ghi danh Di sản thế giới là niềm tự hào của Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng và của cả nước; đồng thời đặt ra trách nhiệm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Từ nhận thức đó, ba cơ quan báo chí đã phối hợp tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” với mong muốn kể câu chuyện di sản bằng ngôn ngữ của ánh sáng, cảm xúc và đời sống.

Sau gần 6 tháng phát động, Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nghệ sĩ nhiếp ảnh và những người yêu nhiếp ảnh trong cả nước, với 1.093 tác phẩm của 177 tác giả đến từ 17 tỉnh, thành phố gửi dự thi.

Nhiều tác phẩm có góc nhìn mới, bố cục đẹp, kỹ thuật tốt, phản ánh chiều sâu văn hóa, đời sống tín ngưỡng, lễ hội, lao động sản xuất và hơi thở cộng đồng trong không gian di sản. Các tác phẩm cho thấy sự đầu tư công phu, sự dấn thân của nghệ sĩ để tiếp cận di sản bằng cảm xúc chân thành và tinh thần trách nhiệm. Nội dung ghi lại vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử giữa biển mây; không gian lễ hội, nghi lễ dân gian, mộc bản chùa của Vĩnh Nghiêm hay hào khí Đông A trên dòng Lục Đầu Giang lịch sử; chân dung những con người đang âm thầm gìn giữ và trao truyền giá trị di sản qua từng mùa lễ hội, từng câu hát, từng trang mộc bản và trong nếp sống đời thường hôm nay.

Qua cuộc thi, cho thấy Di sản chỉ thực sự sống bền vững khi hiện diện trong đời sống cộng đồng, trong nhận thức xã hội và trong tình yêu của mỗi người dân. Trong hành trình đó, báo chí, nhiếp ảnh và truyền thông có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng với di sản và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ di sản cho các thế hệ mai sau. Mỗi bức ảnh đẹp không chỉ góp phần quảng bá vẻ đẹp của di sản mà còn giúp công chúng hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của vùng di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc; từ đó góp phần chuyển hóa di sản thành nguồn lực văn hóa, sức mạnh mềm và động lực phát triển của địa phương và đất nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi (thứ 2 từ phải) trao giải Nhì cho các tác giả. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sáng kiến phối hợp của Báo và Phát thanh, Truyền hình 3 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng trong việc liên kết tổ chức cuộc thi. Từ thành công của cuộc thi có thể thấy vai trò quan trọng của báo chí, nghệ thuật và hiệu quả của sự liên kết, phối hợp giữa các cơ quan báo chí địa phương trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, di sản. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập hiện nay, góp phần phát huy sức mạnh liên kết vùng, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương tin rằng những tác phẩm được lựa chọn từ cuộc thi sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi trên các cơ quan báo chí, các phương tiện truyền thông và nền tảng số, trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, văn hóa và giáo dục truyền thống của các địa phương. Qua đó góp phần đưa hình ảnh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc đến với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế.

Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và các cơ quan Trung ương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Quần thể Di sản thế giới; đẩy mạnh số hóa, truyền thông và quảng bá di sản; kết nối các hoạt động văn hóa, du lịch để các giá trị di sản thực sự trở thành nguồn lực phát triển, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Giang Sơn Đông đến từ Hải Phòng, với tác phẩm Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm di sản tư liệu thế giới; đồng thời trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 20 giải Khuyến Khích.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao cờ luân lưu cho Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ninh - đơn vị chủ trì tổ chức Cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc” lần tiếp theo./.