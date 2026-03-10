Trao giải biểu trưng nhận diện thương hiệu tỉnh Đắk Lắk

Biểu trưng được lựa chọn trở thành hình ảnh nhận diện chính thức của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Sau 1 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 402 tác phẩm của 183 tác giả. Ban Giám khảo lựa chọn 5 tác phẩm vào vòng chung khảo và tác phẩm logo của bà Hoàng Thị Thu Thảo (thành phố Đà Nẵng) đoạt giải Nhất.

Trao giải Nhất cho tác giả Hoàng Thị Thu Thảo (thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Bà Hoàng Thị Thu Thảo giới thiệu, logo đoạt giải Nhất có một số ý nghĩa nổi bật như: Logo được xây dựng trên ngôn ngữ tạo hình hiện đại, cô đọng, lấy hình ảnh Nhà dài làm trung tâm - biểu tượng tiêu biểu của văn hóa Tây Nguyên, gắn liền với đời sống sinh hoạt cộng đồng, tinh thần đoàn kết và bản sắc của các dân tộc sinh sống lâu đời trên vùng đất Đắk Lắk. Kết hợp cùng hình ảnh Nhà dài là mặt trời tám cánh - hình tượng mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc trong văn hóa dân gian và hoa văn truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Phía dưới logo là hình ảnh đường bờ biển trải dài, được tạo hình song song với Gành Đá Đĩa - một điểm nhận diện đặc trưng ở phía Đông của tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết này thể hiện sự hội tụ không gian giữa phía Đông và phía Tây của tỉnh; đồng thời phản ánh tiềm năng phát triển đa dạng, liên kết vùng, phát triển kinh tế biển, du lịch và giao thương trong giai đoạn mới.

Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cuộc thi không chỉ là hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực văn hóa - mỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc, thể hiện quyết tâm xây dựng hình ảnh, thương hiệu của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Tiết mục biểu diễn đặc sắc trong Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Khúc tráng ca tự hào”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Đặc biệt, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên, việc xây dựng một biểu trưng nhận diện chung cho tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Biểu trưng không chỉ là dấu hiệu nhận biết về mặt hình ảnh mà còn là biểu tượng thể hiện bản sắc lịch sử, văn hóa, tiềm năng và khát vọng phát triển của vùng đất hội tụ giữa không gian văn hóa Tây Nguyên hùng vĩ và vùng duyên hải Nam Trung Bộ giàu truyền thống.

Biểu trưng được lựa chọn sẽ trở thành hình ảnh nhận diện chính thức của tỉnh, được sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa và đối ngoại; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Đắk Lắk mới, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm giữ gìn, phát huy truyền thống quê hương trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân, ông Trần Hồng Tiến cho hay.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Khúc tráng ca tự hào”. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Chương trình nghệ thuật chủ đề “Buôn Ma Thuột - Khúc tráng ca tự hào”. Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc, ca ngợi cuộc kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam anh hùng. Đăc biệt, ôn lại những trang sử vẻ vang của nhân dân các dân tộc anh em tỉnh Đắk Lắk khi cách đây tròn 51 năm, ngày 10/3/1975, sau những giờ chiến đấu oanh liệt, trên mảnh đất đỏ bazan đại ngàn, nơi phố núi hòa vang tiếng cồng chiêng và khói lửa, Chiến thắng Buôn Ma Thuột đã mở màn Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, đưa đất nước đến ngày toàn thắng.

Trong không khí hào hùng kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (1975 - 2026), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương; đồng thời càng ý thức rõ hơn trách nhiệm xây dựng và phát triển Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc./.