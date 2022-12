Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài

Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Tại Hội nghị chia sẻ thông tin và sơ kết Chương trình Quốc gia về tăng cường hợp tác, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025, các đại biểu dự sự kiện đã được cập nhật về bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực tác động đến hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn 2020-2022, một số kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình và định hướng trong thời gian tới.

Theo đó, 3 năm qua, mặc dù tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam có nhiều diễn biến không thuận lợi, nhưng với nỗ lực của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, sự hỗ trợ của các cơ quan tham gia cơ chế Ủy ban, các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trên 5.000 dự án và khoản viện trợ được triển khai ở các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu. Giá trị giải ngân viện trợ đạt trên 650 triệu USD. Quan hệ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các cơ quan, đối tác Việt Nam tiếp tục được củng cố; hiệu quả của các chương trình, dự án tiếp tục được nâng cao.

Trao đổi với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài khẳng định vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong quá trình giảm nghèo, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, các cơ quan và địa phương sẽ tiếp tục hợp tác, xây dựng cơ chế phối hợp và trao đổi thông tin chặt chẽ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cũng như vận động được thêm nhiều nguồn tài trợ hơn nữa cho Việt Nam trong thời gian tới.

Lễ ghi nhận đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài dành cho Việt Nam trong giai đoạn 2020-2022 có sự tham gia của Đại sứ Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Đại sứ Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Tại buổi Lễ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 7 tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua; đóng góp tiêu biểu cho công tác phòng, chống COVID-19. Đó là các tổ chức: The Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI/Hoa Kỳ), Fred Hollow Foundation (FHF/Australia), Fredrich-Ebert-Stiftung (FES/Đức), Giving It Back To Kids (GIBTK/Hoa Kỳ), Good Neighbors International (GNI/Hàn Quốc), The VinaCapital Foundation (VCF/Hoa Kỳ), World Vision International (WVI/Hoa Kỳ).

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng trao Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Liên hiệp tặng 30 tổ chức có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, an sinh, xã hội của Việt Nam trong giai đoạn này.

Đại sứ Nguyễn Phương Nga cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong suốt thời gian qua đã chung tay góp sức cùng với Chính phủ và người dân Việt Nam trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam; nhấn mạnh, những đóng góp và vai trò hết sức quan trọng đó của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, một lần nữa tiếp tục được thể hiện một cách đậm nét vào một trong những thời điểm khó khăn nhất đối với Việt Nam, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và hoành hành trên phạm vi toàn cầu.

Chúc mừng các tổ chức được tặng Bằng khen đợt này, Chủ nhiệm Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Hà Kim Ngọc bày tỏ vui mừng khi có bạn bè trong cộng đồng các tổ chức phi chính phủ nước ngoài luôn kề vai sát cánh, chung tay góp sức vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, khẳng định vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong nhiều vấn đề Việt Nam có nhu cầu và kêu gọi sự tiếp tục hỗ trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Phương Nga và ông Hà Kim Ngọc khẳng định, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới; cam kết Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài sẽ tiếp tục sát cánh, tạo điều kiện cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam./.