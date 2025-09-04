Trao 380 suất quà cho người nghèo dịp Vu lan báo hiếu

Trao các phần quà cho người nghèo, người khuyết tật tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất trao quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Nam Thành Thánh thất, Trưởng Ban cố vấn Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam (Văn phòng phía Nam) cho biết: Đây là một trong những hoạt động thường niên trong mùa Vu lan hiếu hạnh của các tín hữu Nam Thành Thánh Thất, nhằm thể hiện phương châm hành đạo “tốt đời-đẹp đạo” của tín hữu đạo Cao Đài.

Những phần quà được trao đến người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, bà con nghèo trên địa bàn là một hành động thiết thực của các tín hữu, đồng đạo Nam Thành Thánh thất. Cùng với đó, Nam Thành Thánh thất cũng tài trợ một số học bổng, thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh tại vùng ven của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhơn, những hoạt động này nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thể hiện giá trị nhân văn của những hoạt động an sinh xã hội, từ thiện của các đạo giáo tại Thành phố trong mùa lễ Vu lan, hướng đến những người dân còn gặp nhiều khó khăn; động viên họ lạc quan, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống./.