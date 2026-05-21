Tranh thủ từng giờ đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành trường học ở xã biên giới

Các hạng mục công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Mỗi trường được xây dựng trên diện tích từ 4,7-5,3ha với mức đầu tư từ khoảng 226- 240 tỷ đồng. Các công trình được thiết kế đồng bộ, gồm khối hành chính, thư viện, phòng học, phòng bộ môn, nhà đa năng, nhà ăn, khu sinh hoạt văn hóa, ký túc xá học sinh, nhà công vụ giáo viên cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật như sân đường nội bộ, cấp thoát nước, phòng cháy, chữa cháy, bể nước sạch và xử lý nước thải. Công trình được xây dựng theo hướng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn trường học vùng dân tộc thiểu số và miền núi, phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình Tây Nguyên.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An (xã Thuận An), việc thi công đang diễn ra khẩn trương. Dưới cái nắng gay gắt của vùng biên giới Tây Nguyên, các tốp công nhân tỏa ra thi công trên khắp công trường. Tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt và những trao đổi công việc liên tục vang lên giữa không khí lao động nhộn nhịp. Dù thời tiết oi bức, mồ hôi thấm đẫm lưng áo nhưng ai nấy đều làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành ngôi trường mới cho học sinh vùng biên.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư), Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An là dự án có tiến độ nhanh nhất trong 5 công trình. Dự án được khởi công từ tháng 11/2025, với tổng mức đầu tư gần 226 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đến nay, tiến độ thi công ước đạt 52% khối lượng. Các khối nhà hành chính, nội trú và phòng học đang được triển khai đồng loạt, nhiều hạng mục đã hoàn thành đến tầng 3. Hệ thống sân đường, cấp thoát nước và phòng cháy, chữa cháy cũng được thi công đồng bộ. Theo kế hoạch, ngày 15/8/2026 tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng.

Công trường xây dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thuận An. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Tại xã Quảng Trực, dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở có tổng mức đầu tư 240 tỷ đồng, hiện đạt khoảng 45% khối lượng thi công. Các hạng mục chính như khối nhà tiểu học - trung học cơ sở, nhà học bộ môn, nhà đa năng, nhà ăn và nhà sinh hoạt văn hóa đã hoàn thành kết cấu đến tầng 2, đang thi công tầng 3 và triển khai công tác xây, tô hoàn thiện. Hạ tầng kỹ thuật, gồm sân đường nội bộ, bể bơi, kè taluy, bể nước phòng cháy, chữa cháy và bể nước sạch cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Dự kiến công trình sẽ được nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng vào ngày 15/8/2026.

Ba dự án tại các xã Đắk Wil, Tuy Đức và Thuận Hạnh được triển khai trong giai đoạn 2026-2027. Chủ đầu tư đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán. Trên diện tích mặt bằng đã được bàn giao, các nhà thầu đang nỗ lực để sẵn sàng triển khai đồng loạt ngay khi nhận đủ mặt bằng trong tháng 5/2026.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng cho biết, quá trình triển khai các dự án gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi phức tạp, mưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Giá xăng dầu và vật liệu xây dựng biến động, trong khi công tác xác định giá đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng mất nhiều thời gian do phải cập nhật các quy định mới. Chủ đầu tư đã kiến nghị các sở, ngành liên quan báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các vướng mắc.

Để bảo đảm các dự án được triển khai đúng tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khẩn trương, đồng bộ. Cụ thể, đối với hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã Thuận An và xã Quảng Trực phải tập trung cao độ để hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026- 2027. Các đơn vị phải báo cáo tiến độ hàng tuần về UBND tỉnh. Về trang, thiết bị các trường học phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngay sau khi hoàn thành phần thô, đưa vào lắp đặt ngay, bảo đảm xây xong đến đâu, lắp đặt đến đó, tránh lãng phí thời gian chờ đợi. Đối với ba dự án còn lại, các địa phương phải hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/6/2026, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai công trình đúng kế hoạch. Ngay sau khi hệ số điều chỉnh giá đất có hiệu lực, các đơn vị khẩn trương triển khai các thủ tục bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Các xã biên giới phía Tây của tỉnh Lâm Đồng là nơi sinh sống của đông đồng bào dân tộc thiểu số như M'nông, Ê Đê, Mạ, Tày, Nùng,… Do địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, nhiều học sinh hằng ngày phải vượt quãng đường xa để đến trường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập. Việc đầu tư xây dựng 5 trường nội trú liên cấp tạo cơ hội tiếp cận môi trường học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng khó khăn, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển, ổn định và bền vững./.