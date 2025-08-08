Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN

Tham dự Lễ thượng cờ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên ASEAN cử hành đầy tự hào vào ngày 8/8 hằng năm.

Hoạt động nhằm lan tỏa, quảng bá bản sắc ASEAN, khẳng định quyết tâm đoàn kết và hợp tác vì khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng lâu dài của các quốc gia Đông Nam Á dưới mái nhà chung Cộng đồng ASEAN.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu. Ảnh: An Đăng- TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định buổi lễ có ý nghĩa đặc biệt, khi ASEAN kỷ niệm 58 năm thành lập, cũng như đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập đại gia đình các quốc gia Đông Nam Á.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN năm nay, đối với Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu kép kỷ niệm 100 năm: đến năm 2030, sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng - một thế kỷ lãnh đạo cách mạng và phát triển đất nước; đến năm 2045, sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những cột mốc lịch sử này thúc đẩy cam kết của Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng, không chỉ cho riêng Việt Nam, mà còn đóng góp có ý nghĩa cho ngôi nhà ASEAN và sự thịnh vượng chung của khu vực.

Thay mặt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc mừng tới ASEAN và tất cả các quốc gia thành viên gần sáu thập kỷ đoàn kết, phát triển bền vững và thịnh vượng chung, đưa Đông Nam Á trở thành ngọn hải đăng của hợp tác khu vực.