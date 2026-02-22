Trang nghiêm lễ cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng niệm nạn nhân đại dịch COVID-19

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chứng minh lễ khai đàn Pháp hội Dược sư cầu Quốc thái dân an tại Việt Nam Quốc tự. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thành kính tưởng niệm đồng bào đã ra đi vì đại dịch COVID-19, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố xúc động chia sẻ những hồi ức về những năm tháng khó khăn của Thành phố Hồ Chí Minh chống chịu hậu quả khốc liệt của đại dịch COVID-19. Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết, suốt thời gian đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Thành phố, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị đã phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, mỗi cá nhân người dân Thành phố nêu cao tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào, tích cực tình nguyện chung sức, đồng lòng tham gia vào quá trình chống dịch ở mọi mặt và mọi lĩnh vực.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tụng kinh cầu siêu, tưởng niệm các nạn nhân đại dịch COVID-19 tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy được chính sách của Đảng, Nhà nước, chủ trương của Thành phố có mục tiêu lớn nhất, cao nhất là bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tuy nhiên, trước sự khốc liệt phức tạp của cơn đại dịch chưa từng có trong lịch sử, một số cán bộ, chiến sỹ, đồng bào đã ra đi mãi mãi vì dịch bệnh.

Ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, lễ tưởng niệm, cầu siêu các đồng bào là nạn nhân đại dịch COVID-19 không chỉ là một nghi thức truyền thống hướng về người đã khuất của dân tộc Việt trong dịp đầu Xuân năm mới mà còn là dịp để tất cả mọi người tôn vinh và tiếp tục thực hiện tốt bài học lớn về sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung sức đồng lòng trên mọi lĩnh vực công tác và đời sống xã hội; phát huy tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đóng góp vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, thịnh vượng.

Lễ cầu siêu, tưởng niệm các nạn nhân đại dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức tại Công viên số 1 Lý Thái Tổ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Sau lễ tưởng niệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố thực hiện nghi thức Phật giáo cầu siêu cho những cán bộ, chiến sỹ, đồng bào là nạn nhân đại dịch COVID-19.

Trước đó, sáng cùng ngày, tại Việt Nam Quốc tự, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng nghìn tăng ni, phật tử Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ khai đàn Pháp hội Dược sư để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tiêu tan bệnh dịch.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh Lễ khai đàn Pháp hội Dược sư./.