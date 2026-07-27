Trang mới trong ngoại giao nghị viện giữa Việt Nam và Campuchia

Phó Tổng thư ký Chheang Vannarith cho biết chuyến thăm chính thức của Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary tới Việt Nam nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân và hai nước, đặc biệt là trong khuôn khổ lập pháp; cũng như triển khai thực hiện thỏa thuận giữa hai Đảng tại cuộc gặp cấp cao ở thủ đô Phnom Penh vào tháng 2 vừa qua. Ông nêu rõ: “Đây được xem kim chỉ nam để Chính phủ và Quốc hội triển khai thực hiện. Do đó, chuyến thăm lần này là một phần của việc triển khai thực hiện tinh thần đã thống nhất giữa hai đảng, cũng như ba đảng của 3 nước Campuchia, Việt Nam và Lào”.



Tiến sĩ Chheang Vannarith cho biết đây là lần thứ hai Samdech Maha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary thăm Việt Nam, trong khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã sang thăm Campuchia vào tháng 11/2024. Ông nhấn mạnh: “Chuyến thăm Việt Nam lần này của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia mở ra trang mới trong lịch sử quan hệ song phương giữa hai Quốc hội, cùng hướng tới mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, thông qua các hoạt động hợp tác giữa hai bên".



Ông Chheang Vannarith cho rằng cơ quan Quốc hội vừa giữ vai trò đại diện của nhân dân, vừa giám sát hoạt động triển khai thực hiện chính sách và xây dựng pháp luật. Do đó, Quốc hội giữ vai trò quan trọng trong việc theo dõi, giám sát kết quả triển khai thực hiện thỏa thuận giữa hai bên, cũng như thúc đẩy tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất, nhất là mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD. Đặc biệt, trong bối cảnh hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm 2027, hai bên cần suy nghĩ, trao đổi về các hoạt chung, cả ở cấp Chính phủ, Quốc hội, Đảng và tổ chức quần chúng.



Từ góc nhìn của một chuyên gia phân tích địa chính trị, ông Chheang Vannarith nhận định trong thời gian qua, Quốc hội hai nước đã triển khai hoạt động thực thi pháp luật, cũng như các khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác, đặc biệt là hợp tác năng lượng xuyên biên giới. Trong bối cảnh Campuchia cũng gặp khủng hoảng năng lượng do tác động từ cuộc chiến ở Trung Đông, Việt Nam là một phần quan trọng trong cung cấp điện và năng lượng cho Campuchia.



Quan chức cấp cao Quốc hội Campuchia cho biết để thúc đẩy lĩnh vực thương mại, hai bên cần tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cao tốc Phnom Penh – Bavet. Ở thời điểm hiện nay, Bavet được xem là cửa khẩu quốc tế quan trọng bậc nhất của Campuchia, sau khi cửa khẩu Poi Pet đình trệ do vấn đề biên giới với Thái Lan.



Theo ông Chheang Vannarith, trong một năm trở lại đây, hoạt động thương mại giữa Campuchia và Việt Nam tăng trưởng đáng ghi nhận. Bối cảnh hiện nay yêu cầu hai bên cần thúc đẩy hơn nữa, lạc quan hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD. Ông nêu rõ: “Vấn đề quan trọng nhất chính là đẩy mạnh kết nối cơ sở hạ tầng, cũng như thuận lợi hóa thủ tục qua lại biên giới, thủ tục hải quan đồng bộ, nhanh chóng”.



Về các lĩnh vực hợp tác, chuyên gia Chheang Vannarith cho biết về đầu tư, hai bên đã thúc đẩy nhiều dự án đầu tư từ Việt Nam sang Campuchia, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế số và công nghệ, ghi nhận nhiều doanh nghiệp Việt Nam thành công trong lĩnh vực này và có thể mở rộng đầu tư. Tuy nhiên, hai nước cần tiếp tục nỗ lực tăng cường kết nối cơ sở hạ tầng, giúp hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch diễn ra thuận lợi, thông suốt.



Về hợp tác du lịch, trên cơ sở cơ chế “3 quốc gia một hành trình” đã định hình, ông Chheang Vannarith cho rằng hai bên cần thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng du khách Việt Nam sẽ đến thăm Campuchia ngày càng nhiều trong bối cảnh nỗ lực của chính phủ hai nước trong việc trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến, vốn gây quan ngại trước đây, đã đạt được một số kết quả tích cực.



Nhận định về chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Tiến sĩ Chheang Vannarith nhận định thông qua hoạt động lần này, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động giám sát thực thi pháp luật, cũng như phổ biến thông tin về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước tới người dân.



Trong bối cảnh đất nước Chùa Tháp chuẩn bị bước vào các cuộc bầu cử trong hai năm 2027 và 2028, ông Chheang Vannarith kiến nghị trong vai trò đại diện nhân dân, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, các nghị sĩ, đại biểu quốc hội cần chuyển tải trực tiếp thông điệp về mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam đến với người dân. Ông nhấn mạnh nhân dân vẫn là nhân tố quyết định, và "khi chúng ta giành được trái tim của người dân, khi người dân hai nước duy trì mối quan hệ hữu hảo, tình hữu nghị giữa hai đất nước chúng ta sẽ ngày càng vững mạnh”./.