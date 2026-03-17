Trang bị kiến thức và kỹ năng về xử lý chứng cứ điện tử cho cán bộ thanh tra

Bà Nguyễn Nguyệt Minh, Trưởng văn phòng UNODC tại Việt Nam, phát biểu tại phiên khai mạc. Ảnh: Đức Hiếu - TTXVN



Khóa tập huấn diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/3 với sự tham gia của 80 cán bộ đến từ ngành thanh tra, kiểm toán, công an, kiểm sát và đại diện các cơ quan chức năng liên quan.

Hoạt động này nhằm tăng cường năng lực cho các cơ quan thanh tra và thực thi pháp luật trong việc nhận diện, thu thập, quản lý, phân tích và sử dụng chứng cứ điện tử trong quá trình điều tra tài chính. Trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, nhiều hành vi vi phạm pháp luật (bao gồm: các hành vi tham nhũng và tội phạm kinh tế) để lại dấu vết dưới dạng dữ liệu điện tử. Do đó, việc trang bị kiến thức và kỹ năng về xử lý chứng cứ điện tử ngày càng trở nên quan trọng đối với các cơ quan chức năng.

Phát biểu tại phiên khai mạc, bà Nguyễn Nguyệt Minh, Trưởng Văn phòng UNODC tại Việt Nam nhấn mạnh, việc tăng cường năng lực cho các cơ quan thanh tra và điều tra trong lĩnh vực chứng cứ điện tử là yếu tố then chốt nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý các vụ việc liên quan đến tội phạm tài chính và tham nhũng. UNODC cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật nhằm góp phần củng cố hệ thống phòng, chống tham nhũng và tăng cường tính minh bạch trong quản trị công. Chúng tôi tin rằng tập huấn sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra tài chính tại Việt Nam; đồng thời tạo cơ sở vững chắc cho việc xử lý các vụ việc phức tạp, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến dữ liệu và chứng cứ điện tử.

Ông Trần Đăng Vinh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và thanh tra nói riêng đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Một mặt, công nghệ số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, lưu trữ và phân tích thông tin; mặt khác, các hành vi vi phạm cũng ngày càng tinh vi hơn và thường để lại dấu vết dưới dạng dữ liệu điện tử. Vì vậy, việc hoàn thiện trình tự tiến hành một cuộc thanh tra, trong đó có việc thu thập, bảo quản, phân tích và sử dụng chứng cứ điện tử ngày càng trở nên quan trọng.

Chương trình tập huấn với nhiều nội dung thiết thực, kết hợp giữa thuyết trình, thảo luận và thực hành như: tổng quan về chứng cứ điện tử và vai trò của chứng cứ điện tử trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và điều tra tài chính; những khó khăn và thách thức trong quá trình phát hiện, thu thập, quản lý, đánh giá và sử dụng chứng cứ điện tử trong thực tiễn; trang bị kỹ năng tìm kiếm và thu thập chứng cứ điện tử, bao gồm các phương pháp và công cụ hỗ trợ trong quá trình điều tra.

Theo ông Nguyễn Kim Anh, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, qua khóa tập huấn sẽ góp phần nâng cao nhận thức và năng lực của các cơ quan thanh tra trong việc thu thập, kiểm tra, kiểm toán, điều tra tài chính xử lý và sử dụng chứng cứ điện tử; đồng thời hỗ trợ Thanh tra Chính phủ trong quá trình hoàn thiện Thông tư hướng dẫn trình tự một cuộc thanh tra.

Thông qua hoạt động này, UNODC và Thanh tra Chính phủ kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ thanh tra và các cơ quan liên quan trong việc xử lý chứng cứ điện tử; qua đó hỗ trợ hiệu quả hơn công tác phát hiện và điều tra các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực chung nhằm tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả quản trị nhà nước tại Việt Nam./.