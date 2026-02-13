Trận địa "canh trời" với những mùa Xuân xa nhà

Tranh thủ giờ nghỉ, được sự cho phép của chỉ huy đơn vị, Hạ sĩ Nguyễn Đăng Hoàng Thương (quê ở thành phố Đà Nẵng) gọi điện về thăm hỏi bố mẹ và người thân. Niềm vui xen lẫn nỗi nhớ nhà hiện lên trên gương mặt người chiến sĩ trẻ. Đây là năm đầu tiên đón Tết tại đơn vị nên đối với Thương, cái Tết trong quân ngũ mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Dù không được sum họp bên người thân trong thời khắc chuyển giao năm mới nhưng trong môi trường quân ngũ, Thương cùng đồng đội vẫn cảm nhận rõ không khí Tết ấm áp qua sự quan tâm của chỉ huy đơn vị, tình cảm gắn bó của đồng chí. Những lời động viên từ gia đình qua điện thoại đã tiếp thêm động lực để người chiến sĩ trẻ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với Thương, đón Tết nơi đơn vị không chỉ là trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời quân ngũ mà còn là dịp để rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm của người lính canh giữ vùng trời Tổ quốc, góp phần mang lại mùa Xuân bình yên cho nhân dân.



Hạ sĩ Nguyễn Đăng Hoàng Thương chia sẻ, dù không được ở nhà đón Tết cùng bố mẹ và gia đình nhưng anh và các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vẫn cảm nhận được không khí Xuân ấm áp, vui tươi. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, quan tâm chăm lo đời sống bộ đội như: thi gói bánh chưng, hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian… giúp mọi người vơi đi nỗi nhớ nhà, thêm gắn bó với đồng chí, đồng đội và yên tâm thực hiện nhiệm vụ.



Tết là thời điểm sum vầy, đoàn tụ của mỗi gia đình, nhưng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang lại là những ngày cao điểm sẵn sàng chiến đấu, gác lại niềm riêng, chắc tay súng để bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc. Đón Xuân tại đơn vị, các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, canh giữ từng vùng trời, vùng biển, biên giới, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để nhân dân cả nước đón Tết an toàn, trọn vẹn. Trong không khí Xuân nơi thao trường, doanh trại, tình đồng chí, đồng đội càng thêm gắn bó, ấm áp với tinh thần “đơn vị là nhà, đồng đội là anh em”.

Thiết bị, máy móc của Trạm Radar 56. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Tâm sự về công tác chuẩn bị đón Tết tại đơn vị, Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng, Phó Trạm trưởng Trạm Radar 56, Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết: Tranh thủ những ngày cuối cùng của năm, mỗi người một nhiệm vụ cùng nhau trang hoàng đèn nháy, cây đào, cây mai, cắt tỉa cây xanh… rộn ràng không khí Tết. Dù xa nhà nhưng ở đơn vị cũng tổ chức nhiều hoạt động mừng xuân, đón Tết phong phú nên anh em trong đơn vị thấy rất phấn khởi, yên tâm công tác. Việc cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt, đón giao thừa trên trận địa không chỉ tạo nên những kỷ niệm sâu sắc trong đời quân ngũ mà còn thể hiện quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Trạm Radar 56 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi thời điểm.

* Những “Mắt thần” canh giữ vùng trời quê hương

Dù ở xa gia đình nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; qua đó, góp phần giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong những ngày đầu năm mới. Với nhiều cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, trực Tết đã trở thành nhiệm vụ quen thuộc, thể hiện tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh niềm vui riêng để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

Trong suốt 10 năm công tác trong quân ngũ, Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên Trạm Radar 56 (Trung đoàn 290, Sư đoàn 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) hầu hết đều thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu cao điểm dịp Tết Nguyên đán. Đại úy Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, đón Tết tại đơn vị vừa là nhiệm vụ, vừa là niềm vinh dự lớn đối với bản thân anh. Anh luôn cảm thấy tự hào khi được góp phần vào sự nghiệp bảo vệ bầu trời Tổ quốc Việt Nam, giữ gìn cuộc sống bình yên để nhân dân vui Xuân, đón Tết. Dù không được sum họp cùng gia đình, nhưng tình cảm gắn bó của đồng đội đã mang lại nhiều niềm vui, để lại những kỷ niệm sâu sắc, khó quên trong cuộc đời quân ngũ của mỗi người. Chính những trải nghiệm đó càng giúp các chiến sĩ thêm trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán…

Trạm Radar 56 có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời khu vực miền Trung. Trong dịp Tết Nguyên đán, đơn vị thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực ban chiến đấu, quản lý và bảo vệ vững chắc địa bàn được giao. Đồng thời, đơn vị duy trì công tác huấn luyện chiến đấu, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh tăng gia sản xuất; bảo đảm đầy đủ vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ trong mọi tình huống. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hầu hết các cán bộ, chiến sĩ đều ở lại tham gia trực Tết, duy trì nghiêm chế độ trực ban, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn vùng trời Tổ quốc.

Với 16 năm công tác tại đơn vị, trong đó có 15 lần đón Giao thừa trên trận địa radar, Thiếu tá Trần Quốc Tuấn (Trạm trưởng Trạm Radar 56) cho biết: Xác định nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đón Xuân chu đáo, vừa bảo đảm tốt đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, vừa duy trì nghiêm chế độ trực ban chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời. Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, đơn vị triển khai chương trình “Xuân canh trời - Tết thắm tình quân dân” phối hợp với các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: giao lưu văn nghệ, thi gói bánh chưng, phát động Tết trồng cây, thăm hỏi, tặng quà quân nhân có hoàn cảnh khó khăn… Đặc biệt trong đêm Giao thừa, các cán bộ, chiến sĩ được tham gia chương trình hái hoa dân chủ, giao lưu văn nghệ, gọi điện về thăm gia đình, đốt lửa trại, lì xì đầu năm. Trong ngày đầu tiên của năm mới, lễ chào cờ, đọc thư chúc Tết của Chủ tịch nước được tổ chức trang trọng và nghiêm túc. Sau đó, các trò chơi dân gian được tổ chức tạo không khí đón Xuân vui tươi, ấm áp, gắn kết tình đồng chí, đồng đội… Song song với các hoạt động đón Tết, đơn vị quán triệt chặt chẽ đến các cán bộ, chiến sĩ nêu cần cao tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.