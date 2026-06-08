“Trạm Kinh Bắc” – Khi di sản bước vào thế giới Gen Z

Đông đảo sinh viên và các bạn trẻ xếp hàng làm thủ tục check-in tại cổng vào sự kiện trải nghiệm văn hóa “Trạm Kinh Bắc”, diễn ra tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chiều 7/6.

Trong bối cảnh đời sống hiện đại với sự bùng nổ của công nghệ số và các xu hướng giải trí mới, việc đưa văn hóa truyền thống đến gần giới trẻ luôn là bài toán không dễ. Nhiều giá trị di sản dù có lịch sử lâu đời và ý nghĩa sâu sắc nhưng đôi khi vẫn tạo cảm giác xa cách với thế hệ trẻ nếu chỉ được giới thiệu theo những cách thức quen thuộc.

Chính vì vậy, “Trạm Kinh Bắc” được xây dựng như một không gian mở, nơi người trẻ không chỉ quan sát mà còn trực tiếp trải nghiệm những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh – cái nôi của nhiều loại hình di sản nổi tiếng.

Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực trải nghiệm đã trở nên sôi động với các hoạt động tái hiện không gian văn hóa Kinh Bắc. Tại “Trạm Ký Ức Xưa”, nhiều bạn trẻ thích thú khi lần đầu được tìm hiểu nghệ thuật têm trầu cánh phượng – một nét đẹp gắn liền với văn hóa Quan họ. Bên cạnh đó, những bộ áo tứ thân, khăn mỏ quạ giúp người tham gia hóa thân thành liền anh, liền chị, tạo nên những khung hình đậm chất truyền thống giữa không gian hiện đại.

Ngay sau cánh cổng sự kiện là không gian “Trạm Ký Ức Xưa”, nơi người tham gia trải nghiệm têm trầu cánh phượng, thưởng trà và thưởng thức kẹo lạc trong không gian đậm nét văn hóa truyền thống Kinh Bắc.

Ở khu vực “Trạm Làng Nghề Xưa”, hoạt động in tranh Đông Hồ thu hút đông đảo người tham gia. Từng bản khắc, màu in và quy trình tạo nên một bức tranh dân gian được giới thiệu một cách trực quan, giúp người trẻ hiểu hơn về giá trị của dòng tranh nổi tiếng đã tồn tại hàng trăm năm. Không xa đó là không gian trải nghiệm se hương đen làng Chóa và chuốt gốm Phù Lãng, nơi người tham dự được tận tay thực hiện các công đoạn thủ công vốn đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn.

Nghệ nhân tranh Đông Hồ Nguyễn Đăng Hiếu giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa và quy trình làm tranh dân gian Đông Hồ tới khách tham dự sự kiện.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm được chế tác từ hương đen và quy trình sản xuất tại khu vực trưng bày làng nghề truyền thống.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là khu vực giới thiệu ẩm thực Bắc Ninh. Những món ăn mang hương vị truyền thống không chỉ giúp người tham gia hiểu hơn về đời sống văn hóa địa phương mà còn góp phần tạo nên trải nghiệm đa giác quan, để văn hóa không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận bằng nhiều cách khác nhau.

Khi ánh chiều dần buông xuống, không gian chương trình chuyển sang phần giao lưu và biểu diễn dân ca Quan họ. Những câu hát đối đáp ngọt ngào, đằm thắm vang lên giữa sân trường tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ gắn bó với dân ca Quan họ giúp khán giả trẻ có cơ hội tiếp cận gần hơn với loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Các nghệ sĩ biểu diễn dân ca Quan họ trên sân khấu chương trình tối 7/6, mang đến không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc.

Đội múa trình diễn tiết mục nghệ thuật mở màn chương trình giao lưu văn hóa, góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm hội “Trạm Kinh Bắc”.

Điều đáng chú ý là phần lớn người tham dự đều là học sinh, sinh viên và những người trẻ tuổi. Họ không chỉ đến để thưởng thức chương trình mà còn tích cực tham gia vào các hoạt động trải nghiệm, đặt câu hỏi với nghệ nhân và chia sẻ cảm nhận về văn hóa truyền thống. Nhiều bạn cho biết đây là lần đầu tiên được trực tiếp tiếp xúc với những nghề thủ công hoặc phong tục từng chỉ được biết đến qua sách vở và mạng xã hội.

Không gian sự kiện cho thấy khi văn hóa được tiếp cận bằng những hình thức sáng tạo, gần gũi và mang tính tương tác cao, khoảng cách giữa di sản và thế hệ trẻ có thể được rút ngắn đáng kể. Thay vì những khái niệm mang tính học thuật, người tham gia được trực tiếp trải nghiệm, từ đó hình thành sự kết nối tự nhiên với các giá trị truyền thống.

Với quy mô hàng trăm người tham dự, “Trạm Kinh Bắc” không đơn thuần là một sự kiện trải nghiệm văn hóa mà còn là minh chứng cho nỗ lực làm mới cách tiếp cận di sản trong bối cảnh hiện đại. Những làn điệu Quan họ, những bức tranh Đông Hồ hay những làng nghề lâu đời của vùng đất Kinh Bắc không còn nằm yên trong ký ức hay bảo tàng, mà đang hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay thông qua sự tham gia của chính thế hệ trẻ.

Khi những người trẻ chủ động tìm hiểu, trải nghiệm và chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, hành trình bảo tồn di sản sẽ không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay nghệ nhân, mà trở thành câu chuyện chung của cộng đồng. Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa lớn nhất mà “Trạm Kinh Bắc” mong muốn lan tỏa – để văn hóa truyền thống tiếp tục sống động trong đời sống hiện đại, bằng sự tiếp nối của những thế hệ mới./.