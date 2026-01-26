Trầm hương lên sàn, lan tỏa thương hiệu OCOP Hà Tĩnh

Chị Hoàng Hương Lan giới thiệu các sản phẩm từ dó trầm. Ảnh: Công Tường-TTXVN

Đến với làng nghề chế tác trầm hương tại xã Phúc Trạch, nhà nhà đang hối hả sản xuất, không chỉ để phục vụ nhu cầu tâm linh dịp Tết mà còn khẳng định vị thế của một sản phẩm OCOP chất lượng cao, vươn tầm ra thị trường quốc tế.

Dó trầm được người dân chế biến các sản phẩm như hương trầm, trầm nụ, trầm miếng tạo hương thanh khiết, quý phái. Ngoài ra, còn có sản phẩm thủ công mỹ nghệ như vòng tay, chuổi hạt, trầm cảnh và tượng phật, sản phẩm tâm linh được người tiêu dùng ưu chuộng.

Vợ chồng anh Thái Bảo Ngọc chế tác trầm hương. Ảnh: Công Tường-TTXVN



Cây dó trầm trở thành cây trồng chủ lực cho phát triển kinh tế tại địa phương xã Phúc Trạch. Nhiều thanh niên lập nghiệp cũng bắt đầu từ nghề ươm trồng, chế tác các sản phẩm từ cây dó trầm. Tiêu biểu như gia đình anh Thái Bảo Ngọc sau thời gian đi làm ăn xa, anh trở về quê lập nghiệp. Vượt qua khó khăn học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước, từ các cơ sở chế biến trầm, anh hình thành cơ sở sản xuất trầm cho thu nhập cao.

Anh Thái Bảo Ngọc, Cơ sở trầm hương Tâm Thanh Phúc, xóm 8 xã Phúc Trạch chia sẻ: Khi gia đình anh trở về quê hình thành cơ sở, hướng đến phát triển sản phẩm dó trầm rộng rãi trên sàn thương mại điện tử, mang sản phẩm trầm hương Phúc Trạch lan tỏa mạnh mẽ. Cơ sở sản xuất làm hai sản phẩm chính là nhang cây và nụ trầm .

Xã Phúc Trạch được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Hương Liên, Hương Trạch, Phúc Trạch (cũ). Xã Phúc Trạch hiện có tổng diện tích trồng cây dó trầm hơn 780 ha, cùng với sự tham gia của 2 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và làng nghề truyền thống đã tạo thành một chuỗi cung ứng khép kín từ trồng trọt đến chế tác tinh xảo.

Ông Phan Quốc Thanh, Phó Chủ tịch xã Phúc Trạch cho biết: Trên địa bàn xã đã hình thành được các cơ sở sản xuất trầm hương mang thương hiệu OCOP ba sao của tỉnh như: trầm hương của Hoàng Lan, trầm hương Huyền Linh, trầm hương Đinh Gia, trầm hương Thoát Nga và rất nhiều cơ sở cũng như hệ thống dịch vụ đi cùng để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng, tiêu thụ các sản phẩm từ trầm hương của xã Phúc Trạch.

Trong dịp gần Tết Nguyên đán, các cơ sở sản xuất trên địa bàn tăng cường sản xuất các mặt hàng từ trầm hương, rất nhiều khách hàng đã đặt nhưng cơ sở vẫn chưa đáp ứng được. Thời gian tới, ngoài việc phát triển cây dó trầm, tập trung chế biến sâu sẽ là chiến lược phát triển tại địa phương.

Cây dó trầm mang lại nguồn thu nhập cao, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Chính quyền xã Phúc Trạch mời gọi các nhà đầu tư xây dựng hệ thống chế biến sâu, tập trung vào việc chiết xuất tinh dầu, sản xuất dược liệu và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cao cấp./.