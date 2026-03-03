Trải nghiệm vẻ đẹp cánh đồng rong biển ở Khánh Hòa

Cánh đồng rong biển ở xã Phước Dinh (Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Đầu tháng Ba hằng năm, khi thủy triều rút, bãi rạn ven bờ ở xã Phước Dinh, phía Nam tỉnh Khánh Hòa hiện lên những thảm rong xanh mướt, trải dài như tấm thảm khổng lồ. Vẻ đẹp hoang sơ, bình dị mà hấp dẫn đã đưa nơi đây trở thành điểm đến trải nghiệm mới, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là giới trẻ và những người yêu thích nhiếp ảnh.

Khi thủy triều rút, những thảm rong xanh trải dài xuất hiện trên nền rạn san hô rộng hơn 500m, kéo dài khoảng 5km dọc bờ biển thôn Từ Thiện, Vĩnh Trường của xã Phước Dinh. Dưới ánh nắng, mặt nước lấp lánh phản chiếu sắc xanh đặc trưng của rong biển, tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa sống động. Thời điểm lý tưởng nhất để khám phá vẻ đẹp này là lúc bình minh lên hoặc khi hoàng hôn buông xuống. Cả không gian như được nhuốm trong gam màu xanh dịu nhẹ, mang lại cảm giác thanh bình, yên ả.

Vẻ đẹp của cánh đồng rong biển ở xã Phước Dinh (Khánh Hòa) vào sáng sớm. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Cùng gia đình ghé thăm cánh đồng rong biển, anh Tô Quốc Tiến, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, đây là lần đầu anh được tận mắt chứng kiến những thảm rong xanh mướt trải dài trên bãi rạn. Khung cảnh rất yên bình, nắng nhẹ, gió biển mát rượi, đứng giữa không gian xanh ngát này anh có cảm giác như đang hòa mình vào thiên nhiên, cảm giác thật thư thái, gần gũi.

Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh quan, khu vực này còn sở hữu hệ sinh thái ven bờ phong phú với rong nho, cá và nhiều loài ốc nhỏ sinh sống trong bãi rạn ven bờ. Theo kinh nghiệm của ngư dân, rong xanh phát triển mạnh và đạt độ đẹp nhất vào khoảng tháng 3 – 5 hàng năm. Đây cũng là thời điểm người dân tranh thủ ra bãi rạn vớt rong, đưa lên bờ phơi khô rồi bán cho thương lái cung cấp cho các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi, phân bón. Nguồn lợi này giúp nhiều hộ dân có thêm thu nhập sau Tết Nguyên đán.

Bà Nguyễn Thị Xuân, trú thôn Từ Thiện cho biết, năm nay rong xanh xuất hiện nhiều hơn so với những năm trước. Mỗi ngày, bà vớt được khoảng 2 – 3 tạ rong tươi, mang lại thu nhập hơn 120.000 – 180.000 đồng/ngày. Những người khỏe có thể vớt được rong nhiều hơn, thu nhập cao hơn.

Du khách trải nghiệm tại cánh đồng rong biển ở xã Phước Dinh (Khánh Hòa). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Hiện chính quyền địa phương đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác hợp lý, gắn sinh kế với bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái bãi rạn. Giữa không gian yên bình, sắc xanh của rong hòa cùng màu nước và nhịp sống mộc mạc của ngư dân, cánh đồng rong biển Phước Dinh đang trở thành điểm đến mới, góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm cho du khách về với thiên nhiên hoang sơ ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa.

Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 6,3 triệu lượt khách quốc tế, 12,5 triệu lượt khách nội địa, doanh thu 77 nghìn tỷ đồng./.