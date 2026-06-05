Trải nghiệm những cung đường du lịch bằng xe máy an toàn và hấp dẫn

Kiểm tra giấy phép lái xe của các lái xe chở khách du lịch bằng xe máy. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN Kiểm tra giấy phép lái xe của các lái xe chở khách du lịch bằng xe máy. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN Lái xe du lịch đi đúng phần đường, bảo đảm an toàn cho du khách. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang và Cục Cảnh sát giao thông về chấn chỉnh hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng xe máy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cùng các địa phương đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền, ký cam kết đến tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Ghi nhận sau hơn một tháng ra quân cho thấy, hoạt động này đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp.

Tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ chở khách du lịch bằng xe máy, công tác bảo đảm an toàn cho du khách được đặt lên hàng đầu. Trước mỗi hành trình, du khách được lựa chọn và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm phù hợp; trang bị bảo hộ tại đầu gối, bắp tay, bắp chân... Đồng thời, du khách cũng được phổ biến những quy định cơ bản khi tham gia giao thông và các quy định pháp luật của Việt Nam trong quá trình du lịch.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, cơ sở du lịch Jasmine Tour Hà Giang, Tuyên Quang cho biết, chúng tôi luôn coi an toàn của du khách là yếu tố quan trọng nhất. Trước khi khởi hành, tất cả du khách đều được hướng dẫn sử dụng đồ bảo hộ, phổ biến các quy định cần thiết và kiểm tra kỹ phương tiện. Mục tiêu là để mỗi chuyến đi không chỉ thú vị mà còn an toàn tuyệt đối.

Không chỉ chú trọng đến du khách, các lái xe cũng được tập huấn, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, kỹ năng xử lý tình huống và sơ cấp cứu khi xảy ra sự cố. Những nội dung này đã được triển khai đồng bộ tại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ chở khách du lịch bằng xe máy trên địa bàn.

Anh Nông Văn Thịnh, cơ sở du lịch Jac Mine, xã Thuận Hòa chia sẻ: “Việc bảo đảm an toàn cho bản thân và du khách luôn được đặt lên hàng đầu. Những hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông rất thiết thực và giúp chúng tôi thực hiện tốt hơn công việc của mình. Trước khi xuất phát hay trên các cung đường, anh em thường xuyên nhắc nhở nhau tuân thủ tốc độ, làn đường để bảo đảm an toàn cho du khách trong suốt hành trình”.

Để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và du khách, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các điểm đón khách và trên các tuyến đường trọng điểm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về an toàn giao thông, việc sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, tuân thủ tốc độ, làn đường và các kỹ năng bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông.

Chị Billy, du khách đến từ Vương quốc Anh cho hay: “Tôi nghĩ đây là một việc rất tốt. Những biện pháp này giúp mọi người cảm thấy an toàn hơn khi tham gia các chuyến đi”.

Trong đợt cao điểm chấn chỉnh hoạt động chở khách du lịch bằng xe máy, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ cơ sở kinh doanh và người điều khiển phương tiện tham gia vận chuyển khách du lịch. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với 30 cơ sở kinh doanh và gần 2.000 lái xe. Đồng thời, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo đảm khép kín về thời gian nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thượng tá Vương Đức Tho, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Sau thời gian triển khai, những tín hiệu tích cực đã dần hiện rõ. Ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe được nâng lên. Hầu hết người điều khiển phương tiện thực hiện nghiêm quy định về tốc độ, phần đường, làn đường, tuyệt đối không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Nhiều cơ sở kinh doanh cũng chủ động siết chặt công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra phương tiện, trang bị bảo hộ và nhắc nhở lái xe tuân thủ các quy định an toàn.

Những chuyển biến này không chỉ góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của du khách cũng như người điều khiển phương tiện mà còn nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trải nghiệm bằng xe máy. Qua đó, từng bước xây dựng hình ảnh Tuyên Quang là điểm đến an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp và giàu bản sắc để mỗi hành trình khám phá trở thành trải nghiệm đáng nhớ đối với du khách trong nước và quốc tế…/.