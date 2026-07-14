Trại hè Việt Nam 2026: “Đại sứ trẻ” lan tỏa hình ảnh đất nước tới bạn bè quốc tế

Em Mai Hải Khôi (kiều bào Ba Lan) phát biểu tại Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Ảnh: TTXVN phát

Nhiều đại biểu kiều bào cho biết, đây không chỉ là hành trình khám phá đất nước mà còn là dịp bồi đắp tình yêu, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc Việt.

Gắn kết với cội nguồn

Chia sẻ tại Lễ khai mạc Trại hè Việt Nam 2026, em Mai Hải Khôi (kiều bào Ba Lan) cho biết, các đại biểu đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau; nhiều người sinh ra, lớn lên ở nước ngoài và chưa từng sinh sống tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong mỗi gia đình kiều bào vẫn luôn gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống thông qua tiếng Việt, những bữa cơm gia đình, các món ăn quê hương và phong tục đón Tết cổ truyền...

Theo Mai Hải Khôi, việc giữ gìn và sử dụng tiếng Việt ở nước ngoài không hề dễ dàng khi phần lớn thời gian các thanh niên, sinh viên kiều bào học tập, giao tiếp bằng ngôn ngữ của nước sở tại. Chính vì vậy, Trại hè Việt Nam là cơ hội ý nghĩa để các bạn được rèn luyện tiếng Việt, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, đồng thời tăng cường giao lưu, kết nối với thanh niên kiều bào đến từ nhiều quốc gia. Với nhiều đại biểu, đây là lần đầu tiên được trở về Việt Nam nên ai cũng háo hức và mong chờ những trải nghiệm trong hành trình.

Thay mặt các đại biểu tham dự Trại hè Việt Nam 2026, kiều bào Ba Lan bày tỏ cảm ơn Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Ban Tổ chức đã tạo điều kiện để thanh niên, sinh viên kiều bào được trở về quê hương, gặp gỡ, giao lưu và tìm hiểu về đất nước.

Các đại biểu cam kết tham gia đầy đủ các hoạt động của chương trình, trở thành những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần gìn giữ tiếng Việt, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước và tăng cường gắn kết với cội nguồn.

Bồi đắp tình yêu và niềm tự hào về đất nước Việt Nam



Chung cảm xúc, em Hà Tú Yên, kiều bào Hàn Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên em tham gia Trại hè Việt Nam nên có rất nhiều cảm xúc, hào hứng xen lẫn hồi hộp khi có cơ hội trở về quê hương, gặp gỡ đông đảo bạn bè cùng trang lứa đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hà Tú Yên bộc bạch, khả năng tiếng Việt của em còn hạn chế. Song qua 14 ngày tham dự Trại hè Việt Nam 2026, em mong muốn không chỉ giao lưu, học hỏi và kết nối với các bạn kiều bào mà còn có cơ hội trau dồi thêm vốn tiếng Việt, tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và đất nước Việt Nam, đồng thời có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ cùng các bạn trong hành trình về nguồn.

Các đại biểu kiều bào dự khai mạc Trại hè Việt Nam 2026. Ảnh: TTXVN phát

Với Tú Yên, Trại hè Việt Nam không chỉ là dịp khám phá quê hương mà còn là cơ hội để gắn kết với cội nguồn, bồi đắp tình yêu và niềm tự hào đối với đất nước Việt Nam.

Được tổ chức thường niên từ năm 2004, Trại hè Việt Nam là hoạt động do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Qua hơn hai thập kỷ, chương trình đã thu hút hàng nghìn thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài trở về quê hương, góp phần tăng cường gắn kết cộng đồng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ kiều bào đối với quê hương, đất nước.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Trại hè Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hoạt động tiêu biểu nhằm triển khai chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chương trình Trại hè Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 12 - 25/7/2026, có khoảng 100 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chương trình. Các đại biểu tham dự Trại hè sẽ đi qua nhiều địa phương trên cả ba miền Bắc - Trung - Nam, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Khánh Hòa./.