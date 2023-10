Trà Vinh cần tạo bứt phá, phát triển bền vững dựa trên 5 trụ cột

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Vĩnh Long.

* Đạt và vượt một số chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cho biết, trong bối cảnh thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, dưới sự chỉ đạo của Trung ương và sự nỗ lực của tỉnh, nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Trà Vinh đạt kết quả quan trọng. Đến giữa nhiệm kỳ, tỉnh có 7/27 chỉ tiêu kinh tế -xã hội đạt và vượt so với mục tiêu; 10/27 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên, có 3/27 chỉ tiêu đạt từ 51,9% đến dưới 70%; các chỉ tiêu còn lại đạt từ 41% trở lên.

Năm 2023, tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Trà Vinh tiếp tục đà phục hồi, phát triển. Trong đó, tăng trưởng GRDP 9 tháng đạt 8,51% (xếp thứ 2/13 vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 11/63 cả nước). Trong đó công nghiệp tăng 17,39%, riêng sản xuất điện tăng 27,23%. GRDP bình quân đầu người đạt 75,97 triệu đồng/người/năm. Các lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh, 9 tháng qua, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 26.630 tỷ đồng, tăng 12,48%; giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản đạt 21.798 tỷ đồng, tăng 2,04%; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 41.886,8 tỷ đồng, tăng 21,23%.

Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực. Có 8/9 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 85/85 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 208 sản phẩm OCOP. Đầu tư được đẩy mạnh, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 22,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,15%, giải ngân vốn đạt 52,54%; thu hút được 9 dự án đầu tư trong, ngoài nước. Liên kết kinh tế, liên kết vùng với các địa phương trong vùng và cả nước được đẩy mạnh, có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng triển khai hiệu quả; tăng cường công tác đối ngoại.

Trà Vinh phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với kinh tế; đầu tư nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 81,86%. Tỉnh thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trà Vinh tiếp tục chú trọng xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Tỉnh Trà Vinh đề xuất, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướngvà các bộ, ngành xem xét đầu tư xây dựng một số tuyến giao thông kết nối như: Tuyến đường ven biển, đường tránh thành phố Trà Vinh, nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn qua tỉnh Trà Vinh, tuyến cao tốc kết nối các tuyến cao tốc trên địa bàn tỉnh tới Khu kinh tế Định An, hạ tầng nội khu kinh tế Định An, xây dựng cảng nước sâu Định An, hồ nước ngọt trên sông Láng Thé… Đặc biệt, tỉnh đề xuất Chính phủ xem xét, chấp thuận một số vấn đề liên quan phát triển điện gió, điện Hydrogen.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành và tỉnh Trà Vinh thảo luận, chỉ rõ các tiềm năng, thế mạnh, kết quả phát triển và những hạn chế; đề xuất giải pháp; giải đáp đề xuất, kiến nghị giúp tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng biểu dương nỗ lực và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Trà Vinh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội thời gian qua, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, Trà Vinh là tỉnh hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh; có vị trí chiến lược về kinh tế, quốc phòng, an ninh. Với 65 km đường bờ biển, Trà Vinh có tuyến đường ra biển quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là tỉnh trọng điểm về kinh tế biển, có tiềm năng lớn về nông sản, thủy hải sản giá trị cao; đất đai màu mỡ, đa dạng vùng sinh thái; đầy đủ cơ sở để trở thành một trung tâm năng lượng với tài nguyên rất lớn về năng lượng tái tạo.

Cùng với đó, Trà Vinh có điều kiện tốt cho phát triển du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử dựa trên điều kiện tự nhiên đặc sắc, văn hóa đa dân tộc (Kinh, Khmer, Hoa), nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử, lễ hội. Tỉnh có nguồn lao động trẻ dồi dào, con người nhân văn, trượng nghĩa, can trường, chất phác, cởi mở.

Đặc biệt, tỉnh có truyền thống cách mạng, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, khát vọng phát triển; đã xác định rõ quan điểm phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, lấy kinh tế nông nghiệp làm nền tảng, kinh tế biển làm động lực, gắn chuyển đổi số, bảo vệ tài nguyên, môi trường, tiến bộ xã hội.

“Với nhiều tiềm năng, thế mạnh; trên nền tảng đã có và động lực mới, chúng ta kỳ vọng Trà Vinh ngày càng khẳng định vai trò, vị thế quan trọng, trở thành tỉnh trong nhóm đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức mà Trà Vinh cần khắc phục. Đó là tiềm năng kinh tế chưa được khai thác tốt; quy mô nền kinh tế còn nhỏ; nguồn lực đầu tư còn hạn chế; hạ tầng giao thông huyết mạch còn hạn chế, thiếu liên kết. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở... diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng, thời gian tới, nhiệm vụ, yêu cầu đặt ra là rất nặng nề, đòi hỏi Trà Vinh phải nỗ lực lớn hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện khoa học, phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

* Bứt phá phát triển kinh tế dựa trên 5 trụ cột

Sau khi nêu các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng đề nghị Trà Vinh phải thực hiện hiệu quả chiến lược trọng tâm để tạo sự phát triển bứt phá, bền vững dựa trên các trụ cột. Đó là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tư duy kinh tế nông nghiệp; kinh tế biển làm động lực; công nghiệp tập trung vào chế biến nông sản, năng lượng tái tạo; thúc đẩy tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Để thực hiện định hướng phát triển trên, Trà Vinh phải khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; kết nối hiệu quả với các trung tâm kinh tế, khai thác tốt lợi thế tuyến hàng hải của vùng; phát huy nguồn lực về con người, truyền thống văn hóa lịch sử; phát triển văn hóa ngang tầm với kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Thủ tướng yêu cầu, trước mắt Trà Vinh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương và Quy hoạch của Chính phủ về phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh; vận dụng, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Trà Vinh tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và hạ tầng sản xuất nông nghiệp; đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nhất là đối với các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chống biến đổi khí hậu; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực thực thi công vụ.

Trà Vinh phải tập trung thúc đẩy 3 động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu); khai thác tốt thị trường nội địa và nước ngoài; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; triển khai hiệu quả Quy hoạch. Tỉnh đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, tạo động lực mới; đa dạng hóa nguồn lực, chú trọng hình thức PPP; quản lý chặt chẽ và sử dụng vốn đầu tư hiệu quả. Trà Vinh phát triển mạng lưới giao thông, hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; huy động hiệu quả nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư nước ngoài.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Trà Vinh tập trung phát triển công nghiệp chế biến, công nghệ cao, năng lượng tái tạo. Đồng thời phát triển nông nghiệp hữu cơ, bền vững, ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng, gắn với xây dựng thương hiệu, hình thành chuỗi ngành hàng chủ lực, phát triển thương mại điện tử, đẩy mạnh hơn nữa sản phẩm OCOP. Mặt khác, tỉnh phát triển du lịch dựa trên khai thác tốt các giá trị lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa.

Cùng với đó, tỉnh chú trọng bảo vệ môi trường, chống ô nhiễm; ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, tình trạng sạt lở; lấy tài nguyên nước là yếu tố cốt lõi; bảo vệ và khai thác hiệu quả đa dạng các vùng sinh thái. Trà Vinh cần quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo; thực hiện tốt chính sách với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng hoá hình thức và nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng lưu ý, Trà Vinh phải chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đặc biệt, Trà Vinh phải bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; phòng chống hiệu quả các loại tội phạm; tăng cường đối ngoại; làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo.

Đối với đề xuất, kiến nghị của tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng cho rằng đây đều là những đề xuất chính đáng, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, khơi thông nút thắt để đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững; một số nội dung đã và đang được tính toán, xem xét.

Do đó, Thủ tướng cơ bản nhất trí xem xét, giải quyết, trên cơ sở các quy hoạch, quy định và tình hình chung; giao các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với tỉnh và địa phương liên quan chủ động thúc đẩy triển khai; những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trong đó, Thủ tướng lưu ý huy động hợp tác công tư trong thực hiện các dự án.

* Trước đó, sáng cùng ngày sau khi dự Lễ khởi công xây dựng cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu nối 2 tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ đã khảo sát Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.

Khu kinh tế Định An được thành lập năm 2011, là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông - lâm - ngư nghiệp gắn với kinh tế biển. Khu kinh tế này có tổng diện tích tự nhiên 39.020 ha, thực hiện giai đoạn 1 đến năm 2020 là 15.403,7 ha. Hiện nay, Khu kinh tế Định An đã thu hút một số dự án đầu tư lớn như Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải, các dự án điện gió, cảng biển…

Sau khi nghe báo cáo và khảo sát thực địa, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, sau hơn 10 năm hình thành, Khu kinh tế Định An vẫn chưa phát triển như kỳ vọng, do nhiều nguyên nhân, song chủ yếu do hạ tầng kết nối còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Do đó, cần ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối, đặc biệt là cảng nước sâu Định An, cầu Cổ Chiên 2 nối tỉnh Trà Vinh với Bến Tre và khu vực Đông Nam bộ.

Thủ tướng Chính phủ giao các bộ, ngành và hai tỉnh Trà Vinh, Bến Tre hối hợp, nghiên cứu, xây dựng các dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Trong đó, lưu ý phương án huy động và tập trung các nguồn lực, nguồn vốn hợp pháp để thực hiện, trên tinh thần Trung ương và địa phương cùng làm. Qua đó, giúp Định An sớm trở thành một cửa ngõ giao thương hàng hải quốc tế, đầu mối giao thông quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải Nam Bộ.

* Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nhựt (sinh năm 1933), ở ấp Từ Ô, xã Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh có chồng và một con là liệt sỹ.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi công ơn những người có công với cách mạng; nỗ lực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công. Thủ tướng mong muốn Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Nhật luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và bà con lối xóm noi theo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc của mỗi gia đình, đóng góp xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng./.